Boeing propose une nouvelle proposition de grève et un vote syndical aura lieu cette semaine

Boeing et le syndicat des machinistes sont parvenus à un accord de principe sur une nouvelle proposition visant potentiellement à mettre fin à la grève qui dure depuis des semaines.

Plus de 33 000 membres de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (IAM) sur les sites Boeing de Washington, de l’Oregon et de Californie sont en grève depuis le 13 septembre.

Les membres du district 751 de l’IAM et du W24 ont reçu les détails de la nouvelle proposition de Boeing le samedi 19 octobre. Le district 751 de l’IAM a d’abord partagé la nouvelle avec les membres tôt samedi matin, en déclarant : « Avec l’aide de la secrétaire américaine au Travail par intérim Julie Su, nous avons a reçu une proposition négociée et une résolution pour mettre fin à la grève, et cela mérite d’être présenté aux membres et mérite votre considération.

Les membres voteront pour savoir s’ils acceptent la proposition le mercredi 23 octobre. Selon le district 751 de l’AIM, les détails du règlement potentiel de la grève, y compris la date à laquelle les travailleurs retourneraient au travail si le vote était adopté, feront partie du vote.

IAM751 a détaillé les termes de la nouvelle proposition :

Salaires : Une augmentation générale des salaires de 35 % étalée sur 4 ans (12 % la première année, 8 % la deuxième année, 8 % la troisième année et 7 % la quatrième année).

Rémunération incitative : Le plan incitatif AMPP est rétabli, avec un paiement annuel minimum garanti de 4 %. Dont un versement 2024 en février 2025.

Retraite : la contrepartie 401(k) de l’entreprise est augmentée à 100 % des premiers 8 % cotisés, ainsi qu’une contribution automatique de l’entreprise de 4 %. De plus, il y a une contribution unique de 5 000 $ pour le Boeing 401(k) de chaque membre de l’unité.

Rente : La prestation multiplicatrice du BCERP passe à 105 $ pour les employés avec droits acquis.

Bonus de ratification : Un bonus unique de 7 000 $.

Appel pour congés de maladie : revient à l’appel dans la langue du contrat existant avant que la langue de l’équipe ne soit supprimée du contrat.

Le syndicat a déclaré qu’il s’efforçait de sécuriser les lieux de vote pour accueillir les membres et qu’il n’y aurait qu’un seul scrutin pour accepter ou rejeter la convention collective. Aucun vote de grève n’est requis et une majorité simple (50 % +1) des membres votants déterminera le résultat.

Le président du district 751 de l’IAM, Jon Holden, et le président du district W24 de l’IAM, Brandon Bryant, ont publié la déclaration commune suivante :

« Le fait que l’entreprise ait présenté une proposition améliorée témoigne de la détermination et du dévouement des travailleurs de première ligne qui ont fait grève – et du soutien solide qu’ils ont reçu d’un si grand nombre. Cette proposition sera soigneusement examinée et votée par les travailleurs de première ligne de Boeing dont le dévouement envers leurs communautés et leurs familles a fait le succès de cette entreprise dans le passé. Les travailleurs décideront en fin de compte si cette proposition spécifique est suffisante pour répondre à leurs besoins très légitimes et à leur objectif de parvenir au respect et à l’équité chez Boeing. Comme de nombreux travailleurs aux États-Unis, les membres de l’IAM chez Boeing ont fait de grands sacrifices pour leur employeur, y compris pendant la pandémie, lorsque ces travailleurs se présentaient à l’usine alors que les cadres restaient chez eux. Ces travailleurs méritent que tous ces sacrifices soient reconnus.

Boeing a également publié samedi matin une déclaration disant : « Nous attendons avec impatience que nos employés votent sur la proposition négociée ».

La société a inclus une fiche d’information à côté de la déclaration, décrivant les conditions proposées :

IAM751 a conclu sa déclaration par un message adressé à ses membres : « L’avenir de ce contrat est entre vos mains. Merci pour votre contribution et votre soutien continus tout au long de ce processus.