Boeing prévoit une augmentation des livraisons d’avions, jusqu’à 5 milliards de dollars de liquidités disponibles l’année prochaine

Une vue aérienne des moteurs et du fuselage d’un Boeing 737 MAX non peint stationné dans un entrepôt à l’aéroport international du comté de King-Boeing Field à Seattle, Washington, le 1er juin 2022.

Boeing prévoit d’augmenter la production et les livraisons de nouveaux avions, renforçant ses prévisions de trésorerie plus élevée en 2023, a-t-il annoncé mercredi.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre ont entravé la production et les livraisons de nouveaux avions, ont déclaré Boeing et Airbus la semaine dernière. Les compagnies aériennes se sont plaintes que les pénuries d’avions nuisent à leur capacité à ajouter plus de vols.

Boeing prévoit des flux de trésorerie disponibles entre 3 et 5 milliards de dollars l’année prochaine, en dessous des 6,53 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par FactSet, mais au-dessus des 1,5 et 2 milliards de dollars de liquidités disponibles qu’il prévoit de générer cette année.

Les livraisons sont importantes pour les avionneurs, car c’est à ce moment-là que les compagnies aériennes ou d’autres clients paient l’essentiel de la vente.

La société basée à Arlington, en Virginie, a déclaré qu’elle prévoyait de livrer entre 400 et 450 de ses 737 l’année prochaine, contre environ 375 avions cette année.

Les actions de Boeing ont augmenté de plus de 3% à midi après avoir publié ses prévisions lors d’un événement organisé pour les analystes et les investisseurs dans ses installations de la région de Seattle – son premier événement public de ce type depuis 2016, a déclaré une porte-parole.