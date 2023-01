Boeing prévoit d’ajouter une nouvelle ligne de production du 737 Max

Une vue aérienne des moteurs et du fuselage d’un Boeing 737 MAX non peint stationné dans un entrepôt à l’aéroport international du comté de King-Boeing Field à Seattle, Washington, le 1er juin 2022.

Boeing a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter une quatrième ligne de production de 737 Max au cours du second semestre de l’année prochaine, car il vise une production plus élevée de son avion le plus vendu, a déclaré lundi un responsable au personnel.

La nouvelle ligne sera hébergée dans l’immense usine de Boeing à Everett, dans l’État de Washington, où elle a retravaillé certains de ses 787 Dreamliners et produit des 777 et des 767. Jusqu’en décembre, elle y produisait également le gros porteur 747.

“Cette entreprise est importante”, a déclaré Stan Deal, PDG de Boeing Commercial Airplanes, dans une note au personnel, qui a été vue par CNBC. “En plus de préparer l’installation, nous avons commencé le processus de notification et de préparation de nos fournisseurs, clients, syndicats et employés alors que nous prenons les mesures nécessaires pour créer une nouvelle ligne.”

Boeing a hâte d’augmenter la production du 737 Max, mais le PDG Dave Calhoun a déclaré que la société hésitait à augmenter la production trop rapidement en raison des contraintes de main-d’œuvre et de la chaîne d’approvisionnement.

Il produit actuellement environ 31 des jets par mois et a déclaré la semaine dernière qu’il visait un taux de 50 par mois dans la “période 2025/2026”. Le fabricant prévoit d’embaucher environ 10 000 travailleurs cette année, a-t-il déclaré vendredi dans un dossier.

Il a un carnet de commandes de plus de 3 600 de ces avions monocouloirs, avec des transporteurs dont United Airlines , Delta Airlines et Compagnies aériennes du sud-ouest en attente d’avions. Boeing a enregistré 700 commandes de nouveaux avions 737 Max l’année dernière.

Boeing prévoit toujours d’exploiter trois lignes de production à l’usine Renton, Washington, 737 Max, a déclaré Deal. Il a souligné la demande de modèles plus récents comme le 737-10, le plus grand de la famille, qui n’a toujours pas obtenu l’approbation réglementaire.

Boeing prévoit de remettre les derniers 747 qu’il a produits à un transporteur de fret Atlas Aérien le mardi après-midi.