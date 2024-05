Boeing poursuivi en justice pour la mort de Marines américains — RT World News

Le géant de l’aérospatiale a coproduit le célèbre avion V-22 Osprey qui a fait plus de 60 morts au fil des ans.

Les familles des militaires américains tués dans le crash d’un V-22 Osprey en Californie en 2022 ont intenté une action en justice contre Boeing, Bell Textron et Rolls-Royce, les accusant de cacher et de ne pas avoir corrigé les problèmes de fiabilité connus de leurs avions.

Déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de Californie, la costume allègue que les trois sociétés ont « a fourni intentionnellement, imprudemment et/ou par négligence de fausses informations sur la sécurité, la navigabilité et la fiabilité de l’avion V-22 Osprey », ses moteurs, systèmes et composants, selon les documents judiciaires.

« L’avion, tel qu’il est en service, est tombé en panne et continue de ne pas répondre aux spécifications et exigences du gouvernement en matière de sécurité et de fiabilité et l’avion n’est pas sûr », a-t-il ajouté. » lit-on dans le procès.

L’incident en question s’est produit dans le sud de la Californie le 8 juin « en mission d’entraînement en journée par beau temps », lorsqu’un V-22 a subi une panne mécanique catastrophique et s’est écrasé, tuant les cinq marines à bord.















La suite enquête par le Corps des Marines des États-Unis a constaté que « Il n’y a eu aucune erreur de la part des pilotes et du personnel navigant et ils n’auraient rien pu faire pour anticiper ou empêcher cet accident », ni aucun « Erreur de maintenance » de l’équipe au sol responsable.

Le V-22 Osprey, un ajout relativement récent à la flotte aéronautique américaine, est capable de décoller et d’atterrir verticalement à l’aide de ses deux proprotors inclinables, agissant à la fois comme hélices de type avion et comme rotors de type hélicoptère, selon le mode de vol de l’engin. utilise.

Il y a eu quelque 58 accidents impliquant des Osprey depuis 1991, dont au moins 20 ont été irréparables et ont entraîné plus de 60 morts, selon la Flight Safety Foundation. statistiques. Le V-22 s’est mérité le surnom « faiseur de veuves», ayant fait une trentaine de morts avant même son entrée en service en 2007.















L’armée américaine temporairement a cessé tous les vols de l’avion pour enquête en novembre de l’année dernière, après qu’un V-22 s’est écrasé près de Yakushima, au Japon, tuant 8 personnes.

Deux mois auparavant, Boeing était commandé à payer 8,1 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle n’aurait pas respecté les spécifications de fabrication critiques dans sa production de pièces V-22. Les plaintes ont été déposées contre le géant de l’aérospatiale par trois lanceurs d’alerte qui travaillaient dans ses installations de Ridley Park, en Pennsylvanie.