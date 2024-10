Boeing pourrait se débarrasser de ses activités spatiales – WSJ – RT World News

La société pourrait finir par abandonner son Starliner en difficulté et certains autres projets liés à l’espace

Boeing envisage de vendre ses activités auprès de la NASA, y compris le programme en difficulté Starliner et les opérations de soutien à la Station spatiale internationale (ISS), a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

La société devrait conserver sa position dans certains programmes liés à l’espace, notamment le Space Launch System (SLS), un lanceur super-lourd et réutilisable utilisé par la NASA, ont indiqué les sources au WSJ. Le SLS, élément clé des plans d’exploration de la Lune de l’agence, a effectué avec succès son premier vol il y a deux ans. Cependant, la production de la fusée a été confrontée à divers problèmes et problèmes de contrôle qualité.

Les programmes les moins réussis, notamment le malheureux navire Starliner, conçu pour transporter des équipages allant jusqu’à sept personnes vers et depuis l’ISS, pourraient finir par être vendus, ont affirmé les sources. Le vaisseau spatial devait initialement devenir opérationnel en 2017, mais a été retardé à plusieurs reprises en raison de divers problèmes d’ingénierie et de gestion. Le dernier test en vol de l’équipage, lancé en juin, s’est soldé par un échec partiel après un dysfonctionnement des propulseurs du vaisseau spatial lors de l’approche de l’ISS, et il a été jugé trop risqué de ramener ses astronautes à bord du navire, qui est finalement revenu sur Terre sans équipage en septembre.















La vente potentielle de ses actifs spatiaux s’inscrit dans la stratégie du nouveau PDG de Boeing, Kelly Ortberg, qui cherche à rationaliser l’entreprise et à réduire ses pertes financières. Cependant, Boeing avait été en contact avec des acheteurs potentiels, dont la société Blue Origin détenue par Jeff Bezos, avant même la prise de fonction d’Ortberg en août.

Le nouveau PDG a signalé que la société devait subir une refonte majeure, lors d’un appel avec des analystes et des investisseurs plus tôt cette semaine. Même si la production d’avions militaires et commerciaux restera au cœur de l’entreprise, elle pourrait abandonner « certaines choses en marge » Ortberg a déclaré.

« Cela va demander beaucoup de travail. Nous ne pourrons pas simplement agiter une baguette et nettoyer ces contrats en difficulté. Nous avons souscrit à certaines choses qui posent problème », a-t-il prévenu, affirmant que Boeing serait « Mieux vaut faire moins et mieux que faire plus et ne pas bien faire. »

L’entreprise traverse une crise financière persistante, ses projets de défense et spatiaux étant perturbés par des dépassements de coûts et des retards répétés, tandis que la production d’avions de ligne s’est effectivement arrêtée suite à une grève des machinistes qui a duré plusieurs semaines.