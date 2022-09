Boeing paiera 200 millions de dollars pour régler les accusations d’investisseurs trompeurs sur les accidents d’avion 737 Max

Boeing a accepté de payer 200 millions de dollars pour régler les accusations selon lesquelles elle et son ancien PDG Dennis Muilenburg ont fait des “déclarations publiques substantiellement trompeuses” après deux accidents mortels d’avions Boeing 737 Max en 2018 et 2019, a annoncé jeudi la Securities and Exchange Commission.

En octobre 2018, un nouveau Le 737 Max volant pour Lion Air s’est écrasé près de Jakarta, en Indonésie, tuant 189 personnes. À peine cinq mois plus tard, en mars 2019, un autre nouveau 737 Max volant pour Ethiopian Airlines s’est écrasé juste après le décollage d’Addis-Abeba, en Éthiopie, tuant 157 personnes.

Le système d’augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS) du 737 Max a été impliqué dans les accidents d’avion. La SEC a allégué qu’après le premier crash, “Boeing et Muilenburg savaient que le MCAS posait un problème permanent de sécurité des avions, mais ont néanmoins assuré au public que l’avion 737 MAX était” aussi sûr que n’importe quel avion qui ait jamais volé dans le ciel “.”

Après le deuxième crash, la SEC allègue que Boeing et Muilenburg ont continué à rassurer le public par le biais de communiqués de presse et de déclarations publiques indiquant qu ‘”il n’y a eu aucun dérapage ni aucune lacune dans le processus de certification en ce qui concerne le MCAS, malgré la connaissance d’informations contraires”.

La SEC a conclu que Boeing avait violé par négligence les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les 200 millions de dollars permettront de créer un fonds pour les investisseurs lésés de Boeing.

“Il n’y a pas de mots pour décrire la perte tragique de vies humaines provoquée par ces deux accidents d’avion”, a déclaré jeudi le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué. “En période de crise et de tragédie, il est particulièrement important que les entreprises publiques et les dirigeants fournissent des informations complètes, justes et véridiques aux marchés. La société Boeing et son ancien PDG, Dennis Muilenburg, ont manqué à cette obligation la plus élémentaire. Ils ont trompé les investisseurs en fournissant des assurances sur la sécurité du 737 MAX, malgré la connaissance de graves problèmes de sécurité.”

En plus des 200 millions de dollars de Boeing, Muilenburg a accepté de payer 1 million de dollars pour régler avec la SEC.

“Nous n’oublierons jamais ceux qui ont perdu le vol 610 de Lion Air et le vol 302 d’Ethiopian Airlines, et nous avons apporté des changements larges et profonds dans notre entreprise en réponse à ces accidents – des changements fondamentaux qui ont renforcé nos processus de sécurité et la surveillance des problèmes de sécurité, et ont amélioré notre culture de la sécurité, de la qualité et de la transparence”, a déclaré Boeing à CNET dans un communiqué envoyé par e-mail.

En s’installant, Bowing n’admet ni ne nie les conclusions de la SEC. “Le règlement annoncé aujourd’hui résout entièrement l’enquête de la SEC précédemment divulguée sur les questions relatives aux accidents du 737 MAX”, a ajouté Boeing.

Trois jours après le deuxième accident, l’ancien président américain Trump a forcé la FAA à suivre d’autres pays en immobilisant tous les Boeing 737 Max, leur interdisant de transporter des passagers. La L’échouement du 737 Max a duré jusqu’en décembre 2020.

Boeing avait déjà accepté de payer 2,5 milliards de dollars en janvier 2021 après avoir été accusé d’avoir fraudé la Federal Aviation Administration pour son évaluation de l’avion 737 Max. La compagnie a également payé 17 millions de dollars de pénalités après que la FAA a découvert qu’elle avait installé des équipements avec des capteurs non approuvés dans des centaines d’avions 737 Max et NG.