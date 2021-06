Boeing nomme l’ancien dirigeant de GE Brian West au poste de directeur financier

Boeing a nommé Brian West, ancien cadre de la branche aviation de General Electric, comme nouveau directeur financier, après que son directeur financier actuel a annoncé plus tôt cette année son départ à la retraite.

West sera chargé de sortir Boeing de la crise des coronavirus, qui a conduit le constructeur aéronautique à une perte record en 2020.

Il remplace Greg Smith, qui prend sa retraite ce mois-ci après avoir occupé ce poste depuis 2011. La société a annoncé la retraite de Smith en avril.

West est le directeur financier de Refinitiv et était directeur financier de Nielsen. Le PDG de Boeing, Dave Calhoun, est également un ancien cadre de GE et ancien PDG de Nielsen.

« J’ai eu le plaisir de travailler avec Brian auparavant, et il est un leader exceptionnel dont la vaste expertise opérationnelle et l’engagement en faveur de la transparence avec les parties prenantes feront progresser nos efforts alors que nous continuons à nous concentrer sur la sécurité et la qualité, en améliorant nos performances et en transformant notre entreprise pour l’avenir », a déclaré Calhoun dans un communiqué de presse.

West commence son nouveau rôle le 27 août.

Plus tôt mercredi, Boeing a annoncé avoir élu Stayce Harris, un lieutenant-général à la retraite de l’Air Force et ancien pilote de United Airlines avec trois décennies d’expérience, à son conseil d’administration. Boeing a déclaré qu’elle siégerait à ses comités de sécurité aérospatiale et d’audit.

« Boeing bénéficiera grandement de la profonde expérience du général Harris dans l’aviation et l’aérospatiale acquise au cours de ses décennies de service en tant que pilote de ligne commerciale et de sa brillante carrière militaire », a déclaré David Calhoun.

Elle est la première femme noire à siéger au conseil d’administration de Boeing.