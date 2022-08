Boeing, Nio, Check Point Software et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Boeing (BA) – Les travailleurs de la défense de Boeing voteront mercredi sur un nouveau projet d’accord de travail, évitant – pour l’instant – une grève qui aurait pu commencer aujourd’hui. Par ailleurs, des sources ont déclaré à CNBC que la Federal Aviation Administration a approuvé des révisions du protocole d’inspection qui devraient permettre au constructeur d’avions de reprendre les livraisons de son 787 Dreamliner. Les actions de Boeing ont bondi de 5,4 % en précommercialisation.

Nio (NIO) – Nio a augmenté de 3% dans l’action de précommercialisation après que le constructeur de voitures électriques basé en Chine a annoncé qu’il ouvrira sa première usine à l’étranger en Europe en septembre. L’usine sera située en Hongrie et fabriquera des produits énergétiques pour le marché européen.

Check Point Software (CHKP) – Check Point Software a enregistré des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre, stimulés par une augmentation de la demande pour ses produits de cybersécurité dans un contexte d’augmentation mondiale des cyberattaques. Le titre a chuté de 4,7% dans les échanges avant commercialisation.

Alibaba (BABA) – Alibaba a gagné 1,6% en pré-commercialisation après avoir annoncé son intention de travailler pour conserver sa cotation à la Bourse de New York. Le géant chinois du commerce électronique figure sur une liste d’entreprises qui pourraient être supprimées pour non-respect des exigences d’audit.

PerkinElmer (PKI) – La société de diagnostic et de sciences de la vie a augmenté de 1,4% en pré-commercialisation après avoir annoncé son intention de céder plusieurs unités non essentielles à la société de capital-investissement New Mountain Capital pour 2,45 milliards de dollars en espèces. Par ailleurs, PerkinElmer a annoncé des ventes et des bénéfices meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre.

Valvoline (VVV) – La société de produits automobiles a annoncé la vente de son activité mondiale de produits à Saudi Aramco pour 2,65 milliards de dollars en espèces. Valvoline a gagné 2,4 % en action avant commercialisation.

Global Payments (GPN) – La société de technologie de paiement a enregistré des bénéfices et des revenus au deuxième trimestre meilleurs que prévu, et a également annoncé l’acquisition de la société fintech rivale EVO Payments (EVOP) pour 34 $ par action, soit 4 milliards de dollars en espèces. Global Payments a ajouté 1,6 % en précommercialisation tandis qu’Evo Payments a bondi de 19,6 %.

Edgewell Personal Care (EPC) – Edgewell a rappelé l’un de ses produits de pulvérisation de crème solaire Banana Boat après la découverte de traces de benzène chimique cancérigène dans certains échantillons.

Southern Co. (SO) – Le PDG Tom Fanning devrait prendre sa retraite d’ici la fin de l’année, selon des personnes proches du dossier qui ont parlé à Bloomberg. Fanning devrait rester au sein de la société de services publics dans une certaine mesure après avoir quitté son poste de PDG.