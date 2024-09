Boeing met en congé « un grand nombre » d’employés en raison d’une grève

Des travailleurs avec des pancartes de piquetage à l’extérieur de l’usine de fabrication de Boeing Co. lors d’une grève à Everett, Washington, États-Unis, le vendredi 13 septembre 2024.

Boeing va temporairement mettre en congé des milliers de cadres, de managers et d’autres employés américains, invoquant la grève en cours des machinistes alors que l’entreprise se précipite pour préserver sa trésorerie, a déclaré mercredi le PDG Kelly Ortberg aux employés.

Les congés sans solde affecteront des dizaines de milliers d’employés de Boeing, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Ce plan est intervenu moins d’une semaine après que plus de 30 000 machinistes de Boeing dans la région de Seattle et dans l’Oregon ont massivement rejeté un nouveau contrat de travail et que 96 % d’entre eux ont voté la grève, quittant le travail juste après minuit vendredi.

Les négociations entre les deux parties se sont poursuivies cette semaine avec un médiateur. Boeing avait proposé une augmentation de 25 % et le syndicat avait approuvé l’accord provisoire. Mais certains travailleurs ont déclaré à CNBC que l’offre de contrat avait été rejetée parce que les augmentations n’étaient pas suffisantes pour compenser l’augmentation du coût de la vie dans la région de Seattle et qu’elles ne rétablissaient pas leurs retraites.

« Nous n’allons pas mâcher nos mots : après une journée entière de médiation, nous sommes frustrés », a déclaré le syndicat dans un communiqué mardi.

Ortberg, qui occupe ce poste depuis un peu moins de six semaines, a déclaré dans une note au personnel que les employés concernés prendraient une semaine de congé toutes les quatre semaines pendant la durée de la grève et que lui et son équipe subiraient des réductions de salaire « proportionnelles » pendant la grève.

« Bien qu’il s’agisse d’une décision difficile qui affecte tout le monde, elle a été prise dans le but de préserver notre avenir à long terme et de nous aider à traverser cette période très difficile. Nous continuerons à communiquer de manière transparente à mesure que cette situation dynamique évolue et ferons tout ce que nous pouvons pour limiter ces difficultés », a déclaré Ortberg dans son message.