American Airlines a piloté mardi un Boeing 737 Max avec des passagers payants de Miami à New York, premier vol commercial de l’avion dans le ciel américain depuis qu’il a été immobilisé après deux accidents mortels.

Le vol américain 718 a transporté 87 passagers dans l’avion de 172 sièges, et le vol de retour de l’aéroport LaGuardia à l’aéroport international de Miami a transporté 151 passagers, selon une porte-parole de la compagnie aérienne.

Le mois dernier, la Federal Aviation Administration a approuvé les modifications apportées par Boeing à un système de contrôle de vol automatisé impliqué dans des accidents en Indonésie et en Éthiopie qui ont tué 346 personnes au total. Dans les deux collisions, le système a poussé le piqué à plusieurs reprises sur la base de lectures de capteur défectueuses, et les pilotes ont été incapables de reprendre le contrôle.

La FAA a autorisé les compagnies aériennes américaines à reprendre l’utilisation de l’avion si certaines modifications sont apportées et les pilotes reçoivent une formation supplémentaire, y compris du temps dans un simulateur de vol.

Les compagnies aériennes brésiliennes Gol ont opéré le premier vol de passagers avec un Max remanié le 9 décembre. Depuis, Gol et Aeromexico ont opéré environ 600 vols entre eux avec des jets Max, selon le service de suivi Flightradar24 et la société de données aéronautiques Cirium.

Les Américains prévoient de faire un aller-retour par jour entre Miami et New York avec des jets Max jusqu’au 4 janvier avant de mettre l’avion sur plus de routes. United Airlines prévoit de reprendre les vols Max en février, et Southwest Airlines prévoit de suivre en mars.

Les trois compagnies aériennes disent qu’elles donneront aux clients la possibilité de changer de vol s’ils ne sont pas à l’aise de voler sur le Max.

Le Max a été immobilisé dans le monde entier en mars 2019, quelques jours après le deuxième accident. Des rapports de comités de la Chambre et du Sénat ont reproché à Boeing et à la FAA des échecs dans le processus de certification de l’avion. Les enquêteurs du Congrès ont découvert des documents internes de Boeing dans lesquels les employés de l’entreprise ont soulevé des problèmes de sécurité et se sont vantés de tromper les régulateurs.

L’administrateur de la FAA, Stephen Dickson, ancien pilote militaire et de ligne, a effectué un vol d’essai en septembre et s’est porté garant de la sécurité de l’avion retravaillé, affirmant qu’il y placerait sa famille. Le président d’American Airlines, Robert Isom, était mardi sur le premier vol américain, selon la compagnie aérienne.

Certains proches de personnes décédées dans le deuxième accident, un Max exploité par Ethiopian Airlines, affirment que l’avion n’est toujours pas sûr. Eux et leurs avocats affirment que Boeing refuse de remettre des documents sur la conception et le développement de l’avion.

« La vérité est que 346 personnes sont maintenant mortes parce que Boeing a pris des raccourcis, a menti aux régulateurs et considère simplement que cela représente le coût des affaires », a déclaré Yalena Lopez-Lewis, dont le mari est mort dans l’accident, dans un communiqué publié par ses avocats. . «Il est exaspérant qu’American Airlines récompense en fait Boeing pour le processus corrompu et catastrophique qui a conduit au Max.»

Zipporah Kuria, un citoyen britannique dont le père est également décédé dans l’accident éthiopien, a souligné la récente divulgation dans un rapport d’un comité sénatorial selon lequel des représentants de Boeing ont entraîné des pilotes d’essai de la FAA examinant les mises à jour de Boeing sur le système de contrôle de vol Max.

«Le leadership de Boeing est toujours criblé de tromperie. Leurs priorités ne concernent pas la sécurité des consommateurs », a-t-elle déclaré dans une interview.

Le porte-parole de Boeing, Bernard Choi, a déclaré que la société «avait tiré de nombreuses leçons difficiles» des accidents et s’était engagée à assurer la sécurité.

«Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs mondiaux et nos clients pour soutenir la remise en service en toute sécurité de la flotte dans le monde entier», a déclaré Choi.

Le retour de l’avion dans le ciel américain est un énorme coup de pouce pour Boeing, qui a perdu des milliards lors de l’échouement Max parce qu’il n’a pas été en mesure de livrer de nouveaux avions aux clients des compagnies aériennes. Les commandes d’avion ont chuté. Boeing a retiré plus de 1000 jets Max de son carnet de commandes parce que les compagnies aériennes ont annulé des commandes ou que les ventes ne sont pas sûres de se terminer en raison de la crise pandémique qui frappe l’industrie du voyage.