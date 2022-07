Boeing livre un 737 Max à l’une des compagnies aériennes qui a subi un accident mortel de l’avion

L’autre compagnie aérienne qui a subi un accident mortel impliquant le Max, Lion Air d’Indonésie, n’a pas encore pris une nouvelle livraison Max.

Boeing a signalé la livraison dans le cadre de ses commandes de juin et de son rapport de livraison. Dans l’ensemble, ce fut également le mois le plus chargé pour les livraisons de 737 Max depuis la fin de l’échouement fin 2020, avec 43 des avions livrés aux clients. Ce fut également le mois le plus chargé pour tout type de livraisons d’avions commerciaux par Boeing depuis mars 2019, avec un total de 51 livraisons.

C’est un signe que la demande pour l’avion revient aux niveaux d’avant le crash. Boeing a jusqu’à présent livré 443 des 737 Max jets depuis la fin de l’échouement, dont 181 ont été livrés jusqu’à présent cette année, contre 105 livrés au premier semestre 2021.