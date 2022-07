Boeing, Hilton, Spotify, Garmin et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Boeing (BA) – Boeing a enregistré une perte trimestrielle plus importante que prévu avec des revenus inférieurs aux estimations consensuelles. Cependant, Boeing a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation positif et, contrairement aux trimestres précédents, n’a enregistré aucune charge liée à la production de son avion 737 MAX. Boeing a bondi de 4,4% dans l’action de précommercialisation.

Hilton Worldwide (HLT) – Hilton a rebondi de 4,8 % dans le pré-marché après que les résultats de l’opérateur hôtelier au deuxième trimestre aient dépassé les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net. Hilton a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, la demande de voyages continuant de rebondir.

Spotify (SPOT) – Spotify a enregistré une perte trimestrielle plus importante que prévu, mais ses revenus ont dépassé les prévisions des analystes, car il a enregistré une augmentation de 14 % du nombre d’abonnés payants pour son service de streaming premium. Spotify a bondi de 6% dans les échanges avant commercialisation.

Garmin (GRMN) – L’action du fabricant d’appareils GPS a chuté de 9,3 % en pré-commercialisation après que ses bénéfices trimestriels aient dépassé les estimations, bien que les revenus aient été inférieurs aux prévisions des analystes. Garmin a déclaré que ses résultats avaient été affectés négativement par la sous-performance de son segment fitness.

Tempur Sealy (TPX) – L’action du détaillant de matelas a chuté de 6,9 ​​% en pré-commercialisation après que ses bénéfices et revenus trimestriels aient manqué les prévisions des analystes. La société a déclaré que des facteurs macroéconomiques avaient contribué à la détérioration de l’environnement opérationnel en Amérique du Nord. Tempur Sealy a également réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Shopify (SHOP) – Le fournisseur de plate-forme de commerce électronique a chuté de 6,8% dans l’action de précommercialisation après avoir enregistré une perte plus importante que prévu et déclaré que les pertes augmenteraient au cours du trimestre en cours. Shopify a déclaré que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt nuiront aux dépenses de consommation.

Microsoft (MSFT) – Microsoft a gagné 3,5 % en pré-commercialisation malgré l’absence à la fois des résultats supérieurs et inférieurs pour son dernier trimestre. La société a connu sa plus faible croissance des bénéfices en deux ans dans un contexte de ralentissement de son activité cloud. Microsoft, cependant, a publié des perspectives optimistes, affirmant que les ventes et le bénéfice d’exploitation ajustés en fonction des devises augmenteront d’un pourcentage à deux chiffres ce trimestre.

Alphabet (GOOGL) – Alphabet a également rebondi, augmentant de 3,7% l’action avant commercialisation, même si ses ventes et ses bénéfices trimestriels ont manqué les prévisions de Wall Street. Les résultats de la société mère de Google ont été en partie affectés par un recul des dépenses des annonceurs, mais certains investisseurs s’étaient apparemment préparés à des résultats encore pires.

Chipotle Mexican Grill (CMG) – Chipotle a bondi de 9 % dans les échanges avant commercialisation, la chaîne de restaurants enregistrant des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. Chipotle a pu compenser une augmentation des coûts avec plusieurs séries de hausses de prix.

PayPal (PYPL) – PayPal a ajouté 6,8% dans le pré-marché après que le Wall Street Journal a rapporté que l’investisseur activiste Elliott Management avait pris une participation dans la société. La taille de l’enjeu et les intentions d’Elliott n’ont pas pu être apprises.

Teva Pharmaceutical (TEVA) – Les actions de Teva ont bondi de 22,9 % dans les échanges avant commercialisation après avoir conclu un règlement national d’une valeur pouvant atteindre 4,25 milliards de dollars pour son rôle présumé dans la crise des opioïdes.

Enphase Energy (ENPH) – Enphase a enregistré des ventes et des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, déclenchant une hausse de 9 % de ses actions avant la commercialisation. Les résultats de l’équipementier solaire ont bénéficié d’un bond de son activité européenne.