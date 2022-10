Boeing, Hilton, Harley-Davidson et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Boeing (BA) – Boeing a ajouté 1% en pré-commercialisation malgré la déclaration d’une perte et d’un chiffre d’affaires trimestriels inattendus inférieurs aux prévisions de Street. Le constructeur d’avions a maintenu ses prévisions de trésorerie annuelles malgré les difficultés à augmenter la production d’avions commerciaux.

Hilton dans le monde (HLT) – Hilton a ajouté 2% en pré-commercialisation après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. L’hôtelier continue de bénéficier d’une forte demande de voyages.

Harley Davidson (HOG) – Des expéditions plus élevées et des prix élevés ont aidé le fabricant de motos emblématique à battre les estimations de ses résultats trimestriels. Les actions Harley ont gagné 2,5% dans les échanges avant commercialisation.

La gestion des déchets (WM) – Les actions de Waste Management ont bondi de 3% dans l’action de précommercialisation après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La société a déclaré qu’elle avait bénéficié de la solidité continue de son activité de collecte des ordures et d’un contrôle réussi des coûts.

Kraft Heinz (KHC) – Les actions du producteur de produits alimentaires ont augmenté de 3,2 % à la suite de ses résultats trimestriels, qui l’ont vu battre les estimations des résultats supérieurs et inférieurs, car il a réussi à augmenter les prix. Cela a permis de compenser la baisse de la demande.

Alphabet (GOOGL) – Alphabet a chuté de 6 % en pré-commercialisation après avoir annoncé un bénéfice et des revenus trimestriels inférieurs aux attentes. L’unité Google d’Alphabet a connu son cinquième trimestre consécutif de croissance plus lente des ventes, et son activité YouTube a vu ses revenus publicitaires baisser pour la première fois depuis que la société a commencé à publier les résultats de l’unité.

Microsoft (MSFT) – Microsoft a subi une baisse de 6,5% avant la commercialisation après ses résultats trimestriels malgré des battements sur ses résultats supérieurs et inférieurs. Microsoft s’attend à une baisse significative des ventes d’ordinateurs personnels, qui à leur tour continueront d’affecter les ventes de son système d’exploitation Windows. La société prévoit également l’impact d’un dollar américain plus fort.

Visa (V) – Visa a enregistré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le troisième trimestre, alors que les volumes de paiement ont bondi. Les actions de Visa ont gagné 1,8 % en précommercialisation.

Spotify (SPOT) – Les actions de Spotify ont glissé de 6,2% dans l’action de précommercialisation après que le service de streaming ait enregistré une perte plus importante que prévu. Les revenus de Spotify ont légèrement dépassé les prévisions des analystes et son total mensuel d’utilisateurs actifs a dépassé les estimations.

Mobileye (MBLY) – Mobileye a fixé le prix de son offre publique initiale à 21 $ par action, au-dessus de la fourchette attendue de 18 $ à 20 $. Chipmaker Intel (INTC), qui a acheté le fabricant de systèmes de voiture autonome en 2017 pour 15,3 milliards de dollars, conservera le contrôle des votes.

Mattel (MAT) – Mattel a chuté de 5,5% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant de jouets a réduit ses prévisions de bénéfices pour l’année entière. Il prévoit d’augmenter les promotions de la période des fêtes pour compenser la réticence des consommateurs induite par l’inflation. Mattel a annoncé un bénéfice meilleur que prévu pour son dernier trimestre, avec des revenus légèrement inférieurs aux prévisions des analystes.