Boeing fait une nouvelle offre au syndicat dans l’espoir de mettre fin à une grève qui en est à son deuxième mois.

Boeing et le syndicat représentant les machinistes en grève ont négocié une nouvelle proposition contractuelle prévoyant des augmentations de salaire et des primes plus importantes, dans le but de mettre fin à un débrayage coûteux qui a paralysé la production d’avions pendant plus d’un mois.

L’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale a annoncé samedi matin qu’elle prévoyait de tenir un vote de ratification mercredi.

Le syndicat a déclaré que l’offre de Boeing augmenterait les salaires de 35 pour cent sur quatre ans, contre 30 pour cent proposé par l’entreprise le mois dernier. Il augmente également la prime de ratification à 7 000 dollars par travailleur au lieu de 6 000 dollars.

La nouvelle offre ne rétablirait pas un régime de retraite traditionnel – une revendication clé des 33 000 grévistes – mais elle augmenterait le montant des cotisations aux régimes de retraite 401(k) qui Boeing correspondrait. Il conserverait également les primes de performance que Boeing souhaitait supprimer et les porterait à au moins 4 pour cent du salaire, a indiqué le syndicat.

« Le fait que l’entreprise ait présenté une proposition améliorée témoigne de la détermination et du dévouement des travailleurs de première ligne qui ont fait la grève – et du fort soutien qu’ils ont reçu de la part d’un très grand nombre de personnes », ont déclaré les présidents de district du syndicat, Jon Holden et Brandon. Bryant a déclaré dans un communiqué.

« Nous attendons avec impatience que nos employés votent sur la proposition négociée », a déclaré Boeing.

Le syndicat a remercié la secrétaire au Travail par intérim, Julie Su, pour avoir aidé à produire la nouvelle proposition. Su a rencontré des responsables de l’entreprise et des syndicats cette semaine à Seattle, signe de l’inquiétude de l’administration Biden quant à l’impact de la grève sur l’économie.

Le syndicat a déclaré que certains détails – notamment la date à laquelle les travailleurs reprendraient leur travail s’ils approuvaient l’accord – feraient partie du vote de mercredi.

Environ 33 000 membres du district 751 de l’IAM ont entamé une grève le 13 septembre après que plus de 94 pour cent ont voté pour rejeter une offre de Boeing soutenue par les dirigeants syndicaux, même si elle n’atteignait pas l’objectif du syndicat d’une augmentation de salaire de 40 pour cent.

Des dirigeants syndicaux réprimandés a même refusé de convoquer un vote des membres sur une offre Boeing début octobre.

Samedi, les responsables syndicaux n’ont pas approuvé la nouvelle offre, mais ont déclaré aux membres qu’elle « méritait votre considération ». Ils ont déclaré que lorsque les augmentations de salaire annuelles sont composées, elles totalisent 39,8 pour cent.

Boeing a déclaré que le salaire annuel moyen des machinistes est actuellement de 75 608 $.

La grève des travailleurs de l’État de Washington, de l’Oregon et de la Californie a interrompu la production des Boeing 737, dont le 737 Max, ainsi que des 767 et 777. Boeing continue de construire des 787 Dreamliners dans une usine non syndiquée en Caroline du Sud.

La grève a conduit le nouveau PDG de Boeing, Kelly Ortberg, à annoncer environ 17 000 licenciements et faire les premiers pas vers lever jusqu’à 25 milliards de dollars de nouvelles actions ou de nouvelles dettes pour renforcer les finances de l’entreprise.

Les fournisseurs de Boeing sont je ressens le pincement aussi. Spirit AeroSystems, qui fabrique des fuselages et d’autres composants pour les avions Boeing, a annoncé vendredi qu’elle mettrait 700 travailleurs en congé de trois semaines à compter de la fin du mois et qu’elle aurait recours à des licenciements si la grève de Boeing se poursuivait au-delà de novembre.