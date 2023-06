Boeing et Airbus signent des accords massifs d’avions avec des compagnies aériennes indiennes

Commentez cette histoire Commentaire

Les deux plus grands fabricants d’avions à réaction au monde ont annoncé des accords record en raison de la demande croissante des compagnies aériennes régionales en Inde, signalant une possible résurgence d’une industrie de l’aviation commerciale battue par un malaise induit par le covid depuis des années. Dans un mardi annonce Au salon du Bourget, en France, Boeing a annoncé avoir finalisé une commande portant sur jusqu’à 220 avions commerciaux pour la société à croissance rapide Air India, avec des options pour 70 autres avions. La même compagnie aérienne raffermi un accord antérieur pour 250 jets d’Airbus, le rival européen de Boeing.

Juste un jour plus tôt, la compagnie aérienne indienne à bas prix IndiGo avait passé une commande ferme de 500 avions de ligne Airbus A320. Au moins sur le papier, c’est le plus gros contrat de l’histoire de l’aviation commerciale.

Le PDG d’Air India, Campbell Wilson, a déclaré que cette commande massive permettra à Air India d’« exploiter les avions les plus avancés et les plus économes en carburant » d’ici cinq ans et renforcera la position de l’Inde sur la scène mondiale. Les accords ont été annoncés pour la première fois par Air India en février, mais ont été officialisés cette semaine.

« Nous sommes fiers de travailler avec tous nos partenaires, y compris Airbus, dans ce voyage pour reconstruire une compagnie aérienne mondiale qui reflète l’adoption par l’Inde d’une posture plus confiante dans le monde », a déclaré Wilson.

Le directeur commercial d’Airbus a qualifié l’expansion d’Air India de « l’un des projets les plus ambitieux du secteur aérien aujourd’hui ». Le PDG de Boeing, Stan Deal, a déclaré que l’accord « montre [Air India’s] confiance dans nos produits et services sur le marché de l’aviation qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Les jets les plus attrayants du marché appartiennent actuellement à Airbus, selon Mike Boyd, analyste en aérospatiale commerciale chez Boyd Group International. Mais le constructeur d’avions à réaction est à «un étranglement de production», avec des commandes en attente qui le rendent incapable de répondre à la pleine demande d’Air India.

« Voyant qu’Airbus ne pouvait pas répondre à cette demande, ils ont appelé leurs amis à Seattle. Boeing est clairement dans la lignée, même avec cet accord », a déclaré Boyd.

Le gouvernement indien prévoit d’ouvrir 100 nouveaux aéroports dans le pays d’ici 2024, ce qui pourrait doubler sa flotte aérienne de 600 à 1 200 avions, selon Nirmala Sitharaman, ministre des Finances indien. Les nouveaux aéroports font partie du plan du pays visant à réorganiser ses infrastructures de transport, rendant les voyages aériens entre un nouveau réseau d’aéroports régionaux bon marché et accessibles.

L’accord d’Air India avec Boeing porte sur 190 737 MAX, 20 787 Dreamliners et 10 777X, avec la possibilité d’acheter 50 737 MAX et 20 787 Dreamliners supplémentaires, selon un communiqué de la société. La commande de la compagnie aérienne auprès d’Airbus porte sur 210 avions à fuselage étroit A320neo et A321neo et 40 gros porteurs A350.

Aux prix catalogue, les accords d’Air India avec Boeing et Airbus sont évalués à 70 milliards de dollars, a déclaré Wilson d’Air India en février. Mais les offres de cette nature sont généralement réduites d’environ 25% par rapport aux prix catalogue, a déclaré Boyd, les détails de la commande étant susceptibles de changer en fonction des progrès de la technologie et de la réglementation.

Les premiers avions à réaction de l’accord d’Airbus avec Air India seront les gros porteurs A350 et seront livrés d’ici la fin de l’année, a déclaré le porte-parole de la société, Stefan Schaffrath, au Washington Post. L’accord d’Airbus avec IndiGo a une fenêtre de livraison qui commence au « début des années 2030 », a déclaré Schaffrath. Boeing a refusé de divulguer la fenêtre de livraison de son accord.

Airbus produit 65 jets par mois et est réservé avec des commandes jusqu’en 2029, a déclaré Schaffrath. D’ici 2026, le constructeur de jets s’attend à ce que la production passe à 75 jets par mois.

L’action Boeing a chuté de plus de 3% mardi.