Boeing enregistre plus de commandes que d’annulations, mais certains jets Max sont toujours cloués au sol

Les commandes d’avions de Boeing en avril ont dépassé les annulations pour un troisième mois consécutif, mais les livraisons de son avion 737 Max, le plus vendu, sont toujours en pause alors qu’il se démène pour une solution à un problème électrique.

Le mois dernier, Boeing a déclaré qu’il avait interrompu les livraisons des avions, qui avaient été bloqués au sol pendant 20 mois jusqu’en novembre dernier, après que la société eut apporté des correctifs à la suite de deux accidents mortels. Il a travaillé sur un bulletin de service pour les compagnies aériennes afin de réparer le problème nouvellement détecté. Le problème a mis hors service plus de 100 des avions déjà avec des clients aériens jusqu’à ce qu’il soit terminé et a traîné plus longtemps que prévu.

La société a remporté des commandes de 25 nouveaux avions le mois dernier, tandis que les clients en ont annulé 17, ce qui porte à huit le gain net de commandes pour le mois.

Les livraisons de son 787 Dreamliner, qui ont repris en mars, ont repris en avril après une pause de cinq mois en raison d’un défaut de fabrication différent. Boeing a livré neuf Dreamliners le mois dernier, dont un à American Airlines et un autre à United Airlines. Il a livré un total de 17 avions le mois dernier. Le PDG Dave Calhoun a averti lors d’un appel trimestriel avec des analystes fin avril que les livraisons Max seraient « très légères » en raison du problème électrique.

Boeing a 4 045 avions en rupture de stock, dont près de 3 200 pour les jets Max et 433 pour les Dreamliners à la fin du mois d’avril.