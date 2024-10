Boeing en difficulté annonce qu’il pourrait lever jusqu’à 25 milliards de dollars pour consolider ses finances

SEATTLE– Boeing a indiqué mardi qu’il pourrait lever jusqu’à 25 milliards de dollars de nouvelles actions ou de nouvelles dettes pour consolider son bilan après des années de de lourdes pertes.

La société a déclaré dans des documents réglementaires consécutifs qu’elle pourrait lever des fonds au cours des trois prochaines années. Elle a également conclu un nouvel accord d’emprunt avec des prêteurs pour se protéger à court terme contre une pénurie de liquidités. Elle a également conclu un nouvel accord de crédit de 10 milliards de dollars avec des prêteurs pour fournir une protection à court terme contre une pénurie de liquidités.

Boeing n’a pas réalisé de bénéfice annuel depuis 2018, perdant plus de 25 milliards de dollars depuis le crash de deux avions 737 Max, tuant 346 personnes. Ses finances sont soumises à de nouvelles pressions en tant que grève des travailleurs qui construit la plupart de son usine d’avions à réaction, entame son deuxième mois. La grève réduit les liquidités que Boeing reçoit lorsqu’il livre de nouveaux avions aux acheteurs.

La grève retient également l’attention de l’administration Biden. Julie Su, la secrétaire au Travail par intérim, s’est rendue à Seattle et a rencontré le syndicat et Boeing lundi, selon l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale.

Les travailleurs de Boeing ont rempli mardi une salle syndicale pour un rassemblement bruyant destiné à montrer la solidarité entre les grévistes.

« Nous pourrions parler de solidarité, mais quand vous le voyez, cela vous élève définitivement », a déclaré Sergio Lombardo, qui travaille chez Boeing depuis 14 ans.

Jeff Cook, inspecteur qualité chez Boeing depuis 28 ans, a déclaré que le rassemblement envoyait un message aux responsables de Boeing : « nous n’allons pas nous allonger. Nous nous sommes couchés pour eux pendant 16 ans, et cela ne va tout simplement pas pour voler plus.

Boeing a dépensé plus d’un milliard de dollars de liquidités et a terminé le mois de septembre avec 10,3 milliards de dollars de liquidités et de titres.

Vendredi, le nouveau PDG Kelly Ortberg a déclaré que Boeing supprimé environ 10% de ses effectifs — environ 17 000 emplois — et a repoussé le lancement d’un nouveau modèle de son gros avion de ligne 777.

La production des modèles actuels du 777 et de l’avion le plus vendu de Boeing, le 737 Max, a été interrompue par la grève.

Les documents déposés mardi par Boeing sont appelés enregistrements préalables, ce qui indique qu’une entreprise a la capacité de lever des fonds sans s’engager à faire quoi que ce soit.

La société a également indiqué que pour fournir des liquidités à court terme, elle avait conclu un nouvel accord de crédit supplémentaire avec des unités de Bank of America, Citibank, Goldman Sachs et JPMorgan Chase.

Fitch Ratings a déclaré que ces annonces accroissaient la flexibilité financière de Boeing et atténuaient les problèmes de liquidité à court terme. La capacité de la direction à exploiter des sources de capitaux autres que la dette « contribuera à atténuer les risques de dégradation » en améliorant les perspectives de remboursement de la dette arrivant à échéance en 2025 et 2026, a déclaré Fitch.

Standard & Poor’s a annoncé la semaine dernière qu’il envisageait de réduire la note de crédit de Boeing.

Les actions de The Boeing Co, basée à Arlington, en Virginie, ont augmenté de 2 % mardi.

Koenig a rapporté de Dallas.