Boeing, Deere, AT&T et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le trading de midi.

Boeing – Les actions de Boeing ont légèrement augmenté de 3% après Reuters a rapporté l’avionneur a discuté de l’augmentation de la production du 737 MAX à 42 jets par mois d’ici la fin de 2022. La nouvelle survient alors que Boeing cherche à se remettre des problèmes de sécurité et de la pandémie de Covid.

Deere – Les actions du fabricant de matériel agricole ont augmenté de 1,3% après avoir battu le haut et le bas de ses résultats trimestriels. Deere a déclaré un bénéfice de 5,68 USD par action sur un chiffre d’affaires de 11 milliards USD. Wall Street prévoit un bénéfice de 4,52 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 10,44 milliards de dollars, selon Refinitiv.

AT&T – Le cours de l’action de la société de télécommunications a augmenté de 1,4%, augmentant pour la deuxième journée consécutive après avoir baissé plus tôt dans la semaine après l’annonce d’un accord dérivé impliquant WarnerMedia et Discovery. UBS a revalorisé l’action pour acheter de la position neutre vendredi, affirmant que la société allégée avait une voie plus claire pour améliorer la croissance des flux de trésorerie.

VF Corp – Les actions du nom de l’habillement ont chuté d’environ 9% à la suite des résultats du quatrième trimestre fiscal de la société. La société mère de North Face, Timberland et Vans a déclaré un chiffre d’affaires de 2,58 milliards de dollars, ce qui était en avance sur les 2,5 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par Refinitiv. Mais les résultats nets ont manqué les estimations, la société gagnant 27 cents par action hors éléments, deux cents de moins que le bénéfice attendu de 29 cents par action.

Oatly – Les actions d’Oatly ont été négociées pour la dernière fois de 11,2% à 22,46 $ vendredi après que le fabricant de lait d’avoine a fait ses débuts jeudi. L’introduction en bourse d’Oatly était au prix de 17 $ par action, avec la première transaction à 22,12 $ et un prix de clôture jeudi de 20,20 $.

Deckers – Le stock de détail a bondi de 7,9% après que la croissance de la marque Hoka de Deckers ait aidé la société à dépasser les attentes pour son quatrième trimestre fiscal. Deckers a déclaré 1,18 $ de bénéfice par action et 561 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 64 cents par action pour 437 millions de dollars de revenus.

Nvidia – Les actions de Nvidia ont augmenté de 2,6% après que la société a annoncé un fractionnement d’actions de 4 pour 1, en attendant l’approbation des actionnaires. Oppenheimer a également réitéré sa note de surperformance sur les actions Nvidia. La société de technologie devrait publier ses résultats mercredi.

Réseaux Palo Alto – Le titre de la cybersécurité a augmenté de 5,8% à midi après avoir battu la rue sur ses lignes supérieures et inférieures. Palo Alto Networks a annoncé jeudi un bénéfice de 1,38 USD par action, dépassant les attentes des analystes de 1,28 USD par action. La société a également enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 1,07 milliard de dollars, contre 1,06 milliard de dollars attendu par les analystes.

Vierge Galactique – Les actions de la société spatiale ont rebondi de plus de 6% après qu’UBS a amélioré ses actions pour acheter des actions neutres vendredi. La société de Wall Street a appelé les clients à profiter d’une opportunité que la société voit avec des actions en baisse de près de 70% par rapport à leurs sommets de février.

– Yun Li, Pippa Stevens, Maggie Fitzgerald et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage