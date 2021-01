Boeing conclut un accord de 2,5 milliards de dollars avec le 737 Max avec les États-Unis

Boeing a accepté de payer plus de 2,5 milliards de dollars dans le cadre d’un règlement juridique avec le ministère de la Justice suite à la débâcle du 737 Max, a annoncé jeudi le gouvernement. L’accord résout une accusation criminelle selon laquelle Boeing a conspiré pour frauder la Federal Aviation Administration, qui réglemente la société et évalue ses avions. Le Max a été immobilisé dans le monde entier en mars 2019 après que 346 personnes ont été tuées dans des accidents en Indonésie et en Éthiopie. Les deux accidents ont profondément nui à la réputation autrefois solide de Boeing et ont nui à ses relations avec les compagnies aériennes et les régulateurs de l’aviation du monde entier. La société a finalement licencié son directeur général et le scandale lui a coûté des milliards de dollars en amendes, en règlements et en pertes de commandes. Avec moins de deux semaines dans l’administration Trump, l’accord élève la question de savoir comment un ministère de la Justice de Biden considérerait un règlement hors de la table. Le président Trump avait discuté à plusieurs reprises de l’importance de Boeing pour l’économie, allant même si loin l’année dernière pour dire qu’il était en faveur d’un sauvetage de l’entreprise. Il n’y a jamais eu de réelle menace que les procureurs demandent une condamnation pénale. Une telle décision aurait pu mettre Boeing, l’un des plus grands fabricants américains, à la faillite et coûter des dizaines de milliers d’emplois au constructeur d’avion, à ses fournisseurs et à d’autres entreprises.

L’inculpation pénale contre la société était centrée sur les actions de deux employés qui avaient caché à la FAA des informations sur les modifications apportées au logiciel appelé MCAS. Le logiciel a ensuite été impliqué dans les deux plantages. «Les employés de Boeing ont choisi la voie du profit sur la franchise en cachant des informations importantes à la FAA concernant l’exploitation de son avion 737 Max et en s’engageant dans un effort pour dissimuler leur tromperie», David P. Burns, procureur général adjoint par intérim de la police criminelle du département. division, a déclaré dans un communiqué. «Cette résolution tient Boeing responsable de la faute criminelle de ses employés, traite de l’impact financier sur les clients des compagnies aériennes de Boeing et, espérons-le, fournira une certaine compensation aux familles et aux bénéficiaires des victimes de l’accident. Dans le cadre de l’accord de jeudi, Boeing mettra en place un fonds de 500 millions de dollars pour indemniser les familles de ceux qui sont décédés et payer une amende de près de 244 millions de dollars. La société versera également 1,77 milliard de dollars d’indemnisation à ses clients aériens qui n’ont pas pu utiliser ou prendre livraison du Max, qui reste cloué au sol dans certaines régions du monde. La semaine dernière, American Airlines est devenue le premier transporteur américain à reprendre les vols à bord de l’avion après que la FAA ait levé son échouement en novembre, à condition que Boeing ou les compagnies aériennes apportent certaines modifications à l’avion. «Je suis fermement convaincu que la conclusion de cette résolution est la bonne chose à faire pour nous – une mesure qui reconnaît à juste titre que nous n’avons pas répondu à nos valeurs et à nos attentes», a déclaré David Calhoun, nommé directeur général de Boeing en janvier 2020, dans un communiqué. note aux employés. «Cette résolution nous rappelle sérieusement à tous à quel point notre obligation de transparence envers les régulateurs est critique et les conséquences auxquelles notre entreprise peut faire face si l’un de nous ne répond pas à ces attentes. En janvier dernier, Boeing a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’échouement de l’avion coûte à la société plus de 18 milliards de dollars. Mais c’était avant que la pandémie de coronavirus n’immobilise les voyages, plongeant l’industrie du transport aérien dans le désarroi. En 2020, Boeing a perdu plus de 1000 commandes d’avions, principalement pour le Max, bien qu’il en reste plus de 4000.

Le Max est un pilier de la flotte mondiale des compagnies aériennes de passagers, utilisé pour les vols intérieurs ou les courts voyages internationaux. En tant que jet monocouloir, c’est le type d’avion plus petit que les compagnies aériennes préfèrent de plus en plus utiliser ces dernières années. Il est également plus économe en carburant que ses prédécesseurs. Si l’accord résoudra l’un des problèmes juridiques de Boeing, d’autres restent en suspens. Les avocats représentant les familles des personnes tuées à bord du vol 302 d’Ethiopian Airlines en mars 2019 ont déclaré que les allégations contenues dans l’accord représentaient «la pointe de l’iceberg des actes répréhensibles de Boeing». Leurs clients poursuivent une action civile distincte contre la société. «La FAA n’aurait pas dû permettre au 737 Max de reprendre le service tant que toutes les lacunes de l’avion n’ont pas été corrigées et qu’il n’a pas fait l’objet d’examens de sécurité transparents et indépendants – ce qui à ce jour n’a toujours pas eu lieu», ont déclaré les avocats dans un communiqué. Le règlement n’affectera pas non plus l’enquête criminelle visant à déterminer si les employés de Boeing ont enfreint la loi pour avoir sciemment induit en erreur la FAA alors que l’entreprise cherchait à obtenir l’approbation du 737 Max. Leurs actions ont conduit la FAA à laisser des informations sur le logiciel MCAS dans un rapport final, ce qui a entraîné son omission du matériel de formation des avions et des pilotes, selon le ministère de la Justice. Cette enquête semblait avoir eu un certain élan il y a environ un an, les procureurs ayant convoqué plusieurs employés de Boeing devant un grand jury fédéral. Mais la vitesse de l’enquête a ralenti dans les mois qui ont suivi le déclenchement de la pandémie en mars. Les procureurs examinaient si un pilote de haut niveau de la société, Mark Forkner, avait intentionnellement menti au régulateur sur la nature du nouveau logiciel de contrôle de vol. Le logiciel, qui pouvait pousser le nez de l’avion, a joué un rôle dans les deux accidents mortels. Les avocats de M. Forkner ont précédemment déclaré qu’il n’avait pas induit en erreur les organismes de réglementation et qu’il ne mettrait jamais en danger la sécurité des pilotes ou des passagers.