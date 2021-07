Boeing, Carnival, Goldman et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Delta, United, American Airlines – Les actions des compagnies aériennes ont chuté en tandem alors que les inquiétudes concernant un rebond des cas de Covid-19 s’intensifiaient. Les actions de Delta et d’American Airlines ont toutes perdu plus de 3%. United a baissé de plus de 4%. L’action du constructeur aéronautique Boeing a également chuté d’environ 5%. Les cas de Covid ont augmenté aux États-Unis ce mois-ci, la variante delta se propageant parmi les non vaccinés.

Carnival, Norwegian Cruise Line – Les actions des opérateurs de croisiéristes étaient parmi les plus retardataires au milieu de la vente massive de lundi. Carnival et Norwegian Cruise Line ont chuté d’environ plus de 4 % chacun, tandis que Royal Caribbean a chuté de plus de 3 %. La baisse est survenue alors que les États-Unis ont enregistré en moyenne près de 30 000 nouveaux cas par jour au cours des sept derniers jours se terminant vendredi, contre une moyenne de sept jours d’environ 11 000 cas par jour il y a un mois, selon les données du CDC.

Diamondback Energy, Devon Energy, Marathon Oil – Les actions des sociétés pétrolières ont chuté au milieu de la chute des prix du pétrole américain alors que l’OPEP et ses alliés ont convenu d’augmenter la production. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate sont tombés en dessous du niveau clé de 70 $ lundi pour la première fois en plus d’un mois. Diamondback Energy a glissé de 7,8% et Marathon Oil de 6%. Devon Energy a effacé 5%. Chevron a perdu plus de 3 %, tandis qu’Exxon Mobil a perdu plus de 4 %.

JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs – Les actions bancaires ont été touchées lundi alors que les rendements obligataires ont chuté, réduisant leurs perspectives de rentabilité. JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Wells Fargo ont tous glissé de plus de 3%. Bank of America a chuté de plus de 2 % et Citi de plus de 3 %.

Peloton, Chewy, DoorDash – Les actions des entreprises qui ont bénéficié du fait que les consommateurs restent à la maison au milieu de la pandémie ont augmenté lundi alors que les inquiétudes concernant la propagation de la variante delta Covid se sont intensifiées. La société d’exercice Peloton et le détaillant en ligne de fournitures pour animaux de compagnie Chewy ont ajouté plus de 6% chacun. Le service de livraison de nourriture DoorDash a augmenté de plus de 4%. Les épiceries Albertsons ont grimpé de 0,9 %, tandis que Kroger a gagné plus de 1 %.

Tractor Supply – Les actions de Tractor Supply ont chuté d’environ 6% malgré un rapport sur les résultats du deuxième trimestre meilleur que prévu. La société d’équipement et de services agricoles a affiché un bénéfice trimestriel de 3,19 $ par action sur des revenus de 3,6 milliards de dollars, dépassant les estimations de bénéfices des analystes de 2,96 $ par action sur des revenus de 3,46 milliards de dollars.

Zoom Video – Les actions de la société de visioconférence ont chuté de plus de 4% lundi après avoir déclaré qu’elle achetait Five9, un fournisseur de logiciels de centre de contact cloud, dans le cadre d’une transaction entièrement en actions valorisant la société à 14,7 milliards de dollars. L’accord marque la première acquisition d’un milliard de dollars de Zoom.

Moderna – Les actions de Moderna ont augmenté de plus de 7%, poursuivant la montée de l’action après l’annonce la semaine dernière que la société pharmaceutique rejoindrait le S&P 500 le mercredi 21 juillet. Moderna remplacera Alexion Pharmaceuticals, qui est en cours d’acquisition par AstraZeneca.

— Yun Li, Maggie Fitzgerald et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage