Boeing 787 Dreamliner quelques instants après s’être écrasé en mer après avoir plongé de 1 000 pieds en 24 secondes dans une quasi-catastrophe d’horreur

Un jet PASSAGER est arrivé quelques secondes après la catastrophe lorsqu’une erreur de pilotage l’a envoyé plonger vers l’océan, selon les rapports.

Qatar Airways a ouvert une enquête après le terrifiant quasi-accident du mois dernier.

La compagnie aérienne a été très bien notée par des critiques indépendants, cet incident a donc surpris ses fidèles utilisateurs. Crédit : Getty – Contributeur

La trajectoire de vol de l’avion peut être vue ci-dessus, descendant rapidement avant de remonter Crédit : Flight Aware

Il a été révélé qu’un Boeing Dreamliner 787 de Qatar Airways est venu quelques secondes après avoir touché les eaux du golfe Persique.

Le vol a décollé de l’aéroport international de Hamad le 10 janvier à 2 heures du matin, à destination du Danemark.

Mais des rapports récents ont révélé que le premier officier aux commandes de l’avion avait perdu 1000 pieds d’altitude en 24 secondes – sans raison apparente.

Le premier officier aurait volé manuellement sans instructions du “directeur de vol” automatisé.

Le commandant de bord a rapidement pris en charge et tiré l’avion jusqu’à 800 pieds, évitant le désastre.

Le premier pilote a souffert d’une “perte de conscience de la situation”, entraînant une descente rapide qui “a dépassé la limite de vitesse des volets”

L’avion a poursuivi son voyage vers Copenhague après l’instance terrifiante.

Qatar Airways a déclaré à MailOnline que l’incident avait été immédiatement signalé aux autorités, et la compagnie aérienne populaire a publié une déclaration.

Ils ont déclaré: “Qatar Airways est au courant d’un événement lié au vol QR161 opérant de Doha à Copenhague le 10 janvier 2023. Il a été immédiatement signalé aux autorités et une enquête interne est en cours.

“La compagnie aérienne suit les normes de sécurité, de formation et de rapport les plus strictes et s’efforce de répondre à toute découverte conformément aux normes de l’industrie.”

L’incident a suscité l’indignation et la peur parmi les pilotes et les passagers en ligne.

Le forum en ligne Aviation Herald a été inondé de commentaires sur l’incident, beaucoup s’inquiétant des qualifications du premier pilote qui a permis à l’engin de piquer du nez.

Un utilisateur a déclaré: “Je ne peux pas croire que cela ait pu se produire. C’était à quelques secondes d’une perte complète de la coque. Inexcusable.”

Un autre a simplement dit : “A mon humble avis, cela ne devrait pas arriver à un pilote qualifié IFR, privé ou commercial.”

Un rapport de 2021 a révélé que les Boeing Dreamliners sont parmi les avions les plus sûrs au monde en termes d’accidents.

Il n’y a eu aucun décès ou événement impliquant des dommages importants pendant plus d’une décennie de vols utilisant le modèle.

Le vol est parti de l’aéroport international de Doha le 10 janvier Crédit : Alamy