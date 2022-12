Boehringer Ingelheim et Click Therapeutics élargissent leur partenariat pour développer des thérapies numériques sur ordonnance

Société pharmaceutique Boehringer Ingelheim et Click Therapeutics ont annoncé un partenariat élargi pour développer et commercialiser un autre traitement numérique sur ordonnance pour les patients atteints de schizophrénie.

L’accord rapportera à Click jusqu’à 460 millions de dollars, plus des redevances échelonnées. Il s’appuie sur une collaboration antérieure a annoncé en 2020 avoir développé le CT-155, un premier traitement contre la schizophrénie.

Les sociétés ont déclaré que le CT-155 avait atteint ses jalons de développement à ce jour et qu’il avait généré des preuves à l’appui dans des études d’apprentissage clinique. Ils ont également noté qu’une étude d’enregistrement pivot pour le traitement initial est à venir.

“L’élargissement de notre partenariat fructueux avec Boehringer Ingelheim permet à notre équipe de s’appuyer sur l’expérience et les connaissances acquises avec le CT-155 et d’élargir encore la portée de notre plateforme thérapeutique numérique”, a déclaré Austin Speier, directeur de la stratégie de Click, dans un communiqué. “Cette collaboration croissante témoigne des progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent en travaillant ensemble et crée l’opportunité inspirante d’étendre le CT-155 à une suite de thérapie numérique transparente qui peut fournir des résultats significatifs aux personnes vivant avec la schizophrénie.”

LA GRANDE TENDANCE

Ce n’est pas le premier partenariat pharmaceutique de Click. Il conclu un accord avec Otsuka pour développer et commercialiser une thérapeutique numérique sur ordonnance pour le trouble dépressif majeur en 2019. Début 2021, ils ont lancé un essai clinique décentralisé évaluant la thérapeutique.

Au cours d’une table ronde en février 2021, le PDG de Click, David Klein, a déclaré qu’il y avait beaucoup de synergie entre les sociétés pharmaceutiques comme Boehringer Ingelheim et les développeurs de thérapies numériques.

“Click possède une véritable expertise dans la découverte et le développement de thérapies numériques, ou vraiment de logiciels en tant que traitements. Boehringer Ingelheim a des années et une expertise très approfondie dans le SNC [Central Nervous System] et la schizophrénie, et a vraiment été historiquement l’un des meilleurs, non seulement pour le développement de médicaments innovants, mais aussi pour la commercialisation de médicaments innovants à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Click a annoncé avoir reçu Désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA pour un traitement numérique sur ordonnance pour la migraine épisodique. La société a obtenu un prêt de 15 millions de dollars auprès de la Silicon Valley Bank au printemps et a levé un financement de série B de 52 millions de dollars l’année dernière.