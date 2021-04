John Boehner sur George HW Bush Quel homme merveilleux, un homme merveilleux

L’évaluation de Boehner sur l’aîné Bush était courte et douce; sa vision de Bill Clinton est plus compliquée et plus mitigée.

«L’un des meilleurs politiciens de ma vie», a-t-il déclaré, et un «causeur fantastique».

Mais il a dit que Clinton lui avait rappelé Eddie Haskell, le gamin obséquieux de «Leave it to Beaver», une sitcom télévisée des années 1950 et 1960. « Il pourrait voler votre montre juste devant vous, et vous seriez reconnaissant quand il vous a dit l’heure », a déclaré Boehner. Le président a joué une partie de golf «légèrement ombragée», y compris un penchant pour prendre des mulligans, ou des coups de rebond. Boehner les a appelés «Billigans».