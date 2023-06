Boebert du GOP voulait destituer Biden, mais le président de la Chambre McCarthy avait d’autres plans

WASHINGTON (AP) – Un effort surprise des républicains de droite de la Chambre pour destituer le président Joe Biden a été mis à l’écart pour l’instant, mais la capacité de la représentante du GOP Lauren Boebert à forcer la question à un vote à la Chambre démontre le défi sans cesse croissant du président Kevin McCarthy est confronté au contrôle de sa majorité républicaine.

La résolution de destitution, qui accuse Biden de « crimes et délits graves » pour sa gestion de la frontière américaine avec le Mexique, a provoqué la colère des collègues du GOP qui ont été pris au dépourvu par cette décision non scénarisée. Même s’il ne devait pas passer jeudi, le vote aurait été politiquement difficile pour les législateurs du GOP et un spectacle potentiellement embarrassant pour McCarthy, divisant son parti.

Au lieu de cela, McCarthy a négocié un accord avec Boebert, le républicain du Colorado, pour envoyer la résolution de destitution de Biden pour examen aux comités de la justice et de la sécurité intérieure, repoussant un vote pendant un certain temps.

« Je pense que c’est mieux pour tout le monde », a déclaré McCarthy aux journalistes mercredi soir.

Mais en signe de la détermination du flanc droit à aller de l’avant, Boebert a déclaré que si les comités ralentissaient l’action, elle ramènerait sa résolution au sol « tous les jours pour le reste de mon temps ici au Congrès », forçant un Vote à la Chambre sur la destitution de Biden.

L’épisode tendu de 24 heures souligne l’emprise que le flanc conservateur de la Chambre exerce sur McCarthy, forçant le président à s’adapter aux priorités de la droite dure s’il veut rester au pouvoir. Et cela montre le pouvoir d’un seul législateur d’utiliser les règles de la Chambre pour forcer un vote rapide sur des mesures aussi importantes qu’une destitution présidentielle.

C’est la même méthode qu’une autre conservatrice d’extrême droite, la représentante Anna Paulina Luna, R-Fla., a utilisée mercredi pour forcer un vote séparé pour censurer le représentant démocrate Adam Schiff pour ses enquêtes sur les liens de Donald Trump avec la Russie.

« Il n’y aura pas de fin à cela », a déclaré Schiff à l’Associated Press et à d’autres au Capitole.

« Kevin McCarthy n’a aucun contrôle sur sa conférence », a déclaré Schiff. « La course à l’extrême dirige maintenant la Chambre des représentants et, bien sûr, elle cause de terribles dommages à l’institution. »

Les conservateurs alignent d’autres votes de ce type – pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, pour censurer le représentant démocrate Bennie Thompson, qui était le président du comité chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole – alors qu’ils se précipitent avec leur ordre du jour.

Tout cela fait partie de l’effort plus large du flanc droit pour éloigner le contrôle de la Chambre des centres de pouvoir traditionnels, y compris le bureau du président.

« C’est de cela que nous parlions », a déclaré le représentant républicain Matt Gaetz de Floride, un chef de file des efforts conservateurs pour bloquer l’ascension de McCarthy à la présidence alors qu’ils négociaient une plus grande voix au chapitre dans le processus de la Chambre.

À huis clos mercredi, McCarthy a encouragé les législateurs à envisager le processus traditionnel pour présenter une telle législation conséquente. Il a noté que les comités de la Chambre sondaient Biden et sa famille, et McCarthy a signalé que la décision soudaine de Boebert de déposer la mesure de destitution ne faisait pas partie de ce processus.

La réunion du matin a été la plus « sombre » à ce jour, a déclaré un législateur républicain, qui a obtenu l’anonymat pour discuter de la séance à huis clos.

« C’est un vote difficile », a déclaré le représentant républicain Barry Loudermilk de Géorgie, qui a déclaré qu’il était sûr qu’il entendrait des électeurs de chez lui qui veulent destituer Biden.

« Je ne peux pas voter pour la destitution à ce stade car il n’y a pas eu d’enquête », a-t-il déclaré. « Tout le monde doit bénéficier d’une procédure régulière. »

Les républicains de base étaient en colère d’avoir été contraints de voter sur une résolution visant à destituer Biden même s’ils n’avaient pas suivi le processus traditionnel d’une enquête de destitution. Ils en voulaient à un seul législateur sautant la file d’attente des priorités.

Dans un échange enflammé entendu par hasard sur le sol de la Chambre, la représentante d’extrême droite Marjorie Taylor Greene a reproché à Boebert d’avoir pris la destitution de Biden par elle-même. Greene a ses propres articles d’impeachment contre le président.

Greene a confirmé l’échange plus tard et a déclaré à propos de Boebert: « Elle a une grande compétence et un talent pour faire en sorte que la plupart des gens ici ne l’aiment pas. »

Boebert a refusé de commenter la conversation, disant seulement que ce n’était « pas le collège ».

« Je souhaite que la colère dirigée contre Mme Boebert soit dirigée contre le président et ses politiques », a déclaré le représentant Bob Good, R-Va., membre du Freedom Caucus.

Espérant réprimer le soulèvement, l’équipe de McCarthy a travaillé avec acharnement dans les coulisses pour concevoir la solution possible. McCarthy a rencontré Boebert en privé. Puis il a rencontré des républicains au sein du comité des règles de la maison, qui a convoqué une session précipitée pour mettre en branle une action procédurale.

L’ensemble de la Chambre devrait voter jeudi sur l’accord d’envoyer la résolution de destitution de Boebert Biden aux commissions de la sécurité intérieure et de la justice.

Gaetz a noté que lorsque les démocrates avaient le contrôle de la Chambre, ils ont subi l’échec des efforts de destitution de Trump par des législateurs renégats avant que la majorité ne soutienne l’effort et que l’ancien président ne soit finalement destitué.

« Cela a aidé les démocrates à créer un élan, alors c’est peut-être notre version de cela », a déclaré Gaetz.

Trump a été destitué deux fois – pour corruption et obstruction pour avoir refusé l’aide militaire à l’Ukraine tout en recherchant de la saleté politique sur Biden, et plus tard pour incitation à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole essayant d’annuler l’élection de Biden. Les deux fois, Trump a été acquitté par le Sénat.

