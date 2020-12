Plus tôt cette année, avant même la naissance de la famille iPhone 12, une rumeur affirmait qu’Apple était en pourparlers avec BOE pour devenir un troisième fournisseur d’écrans OLED pour la série iPhone 12. Cependant, seuls Samsung et LG sont restés dans la chaîne d’approvisionnement, BOE rencontrant des problèmes de contrôle qualité et l’accord a été repoussé jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus.

Aujourd’hui, un cabinet d’analystes du secteur affirme que BOE a finalement reçu la certification et commencera bientôt à fabriquer des panneaux OLED pour la famille iPhone 12 d’Apple. On estime que Samsung fabriquera environ 130 millions d’unités en 2021 tandis que LG et BOE se contenteront de 40 et 10 millions d’unités, respectivement.

Cependant, si tout se passe bien l’année prochaine avec les ventes de l’iPhone 12, c’est-à-dire que la commande pourrait passer à 20 millions. Cela semble être la première étape de la société pour conquérir plus de 40% du marché mondial des panneaux OLED, qui devrait atteindre 49,7 milliards de dollars en 2024.

