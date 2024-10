BOE détaillera l’écran du OnePlus 13 demain

L’année dernière, OnePlus 12 a été lancé avec l’écran X1 Oriental de première génération de BOE et le fabricant d’écrans chinois est maintenant prêt à annoncer sa version mise à jour de deuxième génération. BOE présentera son nouvel écran X2 Oriental lors d’un événement conjoint dédié avec OnePlus et Oppo à Pékin demain, le 15 octobre à 14 heures, heure locale.











Teasers orientaux de BOE X2

Le panneau est le premier écran à recevoir un score A++ de DisplayMate et à établir 21 enregistrements d’affichage d’écran au cours du processus. Les teasers qui l’accompagnent suggèrent que le nouvel écran offrira des améliorations en termes de luminosité, d’efficacité et de protection des yeux. Nous obtiendrons plus de détails lors de l’événement de demain.

Sur la base de rumeurs précédentes, l’écran X2 Oriental qui fera ses débuts sur les OnePlus 13 et Oppo Find X8 comportera un OLED LTPO quadruple courbé de 6,82 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz.

Source (en chinois)