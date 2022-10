BOE annonce un écran MLED transparent avec plus de 65 % de transparence

Les écrans transparents créent des fenêtres intelligentes accrocheuses dans les magasins, mais ils ont des problèmes – faible densité de pixels, faible luminosité et (pire que tout) faible transparence. Le fabricant d’écrans BOE affirme avoir trouvé un moyen de résoudre ces problèmes avec sa nouvelle technologie MLED.

Les écrans MLED ont une transmission supérieure à 65 % (c’est-à-dire que 65 % de toute la lumière derrière l’écran le traverse). La société a apparemment construit un panneau de 16 pouces à l’aide de cette nouvelle technologie et il est également incroyablement lumineux – 1 000 nits (et capable de rapports de contraste de 100 000: 1).

La zone entre les pixels a en fait une transmittance de plus de 90 %. L’équipe de BOE a utilisé un agencement astucieux du câblage des pixels et de la structure des pixels pour obtenir une transmission moyenne de plus de 65 % pour l’ensemble du panneau.

Plus l’écart entre les pixels est grand, plus l’affichage est transparent. Mais c’est un problème si vous voulez une image de haute qualité, pas seulement de la transparence. La disposition optimisée de BOE semble également avoir résolu ce problème puisque le panneau 16 pouces mentionné a une résolution de 2,5K.

Pour mettre cette réalisation en contexte, LG parlait des écrans OLED avec 45% de transparence plus tôt cette année, qui ont été placés dans un bus futuriste faisant le tour de Suwon, en Corée du Sud.

Quoi qu’il en soit, le panneau BOE est apparemment en cours de test par le TÜV Rheinland pour sa certification Eye Comfort (qui mesure des éléments tels que la lumière bleue émise, la réflectivité, le contraste, le scintillement, etc.). BOE n’a pas précisé quand les premiers écrans MLED seront sur le marché.

