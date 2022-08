Bodyport reçoit la FDA 510(k) pour une balance connectée

Bodyport a annoncé avoir reçu le feu vert de la FDA pour sa balance connectée qui surveille à distance les patients souffrant de problèmes de gestion des fluides tels que l’insuffisance cardiaque et les maladies rénales.

La balance cardiaque, destinée aux personnes de 21 ans et plus pesant moins de 397 livres, peut être utilisé pour suivre le poids corporel, le pouls, le centre de pression et l’impédance périphérique, qui peuvent signaler des changements dans la rétention d’eau.

Bodyport propose l’échelle comme un moyen pour les équipes de soins de surveiller de manière non invasive les changements d’état des fluides et d’intervenir avant que des soins de niveau supérieur ne soient nécessaires. Plus de 10 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis ont utilisé l’outil dans la recherche de Bodyport, selon la société, et elle prévoit de diffuser l’échelle plus largement plus tard cette année.

“L’échelle cardiaque Bodyport est une avancée significative dans la norme de soins pour la prise en charge à distance des patients atteints de maladies cardiorénales. En fournissant une vue longitudinale de l’état des fluides, les équipes soignantes peuvent gérer plus efficacement leurs patients grâce à des ajustements simples et optimisés du mode de vie et des médicaments. “, a déclaré Corey Centen, cofondateur, président et directeur technique de la société, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Bodyport marqué 11,2 millions de dollars en financement de série A en 2020. D’après Crunchbasel’augmentation totale de la startup est de 15,8 millions de dollars.

Une autre entreprise qui propose des balances intelligentes est la société de technologie de santé connectée Withings, qui fabrique également des appareils tels que des montres, des tapis de sommeil et des tensiomètres. Au début de cette année, il a annoncé une nouvelle échelle appelé Body Scan qui vise à offrir des informations sur la composition corporelle segmentée, l’activité nerveuse et la santé cardiovasculaire. Withings a déclaré qu’il prévoyait de sortir son appareil plus tard cette année, en attendant l’autorisation réglementaire.

D’autres acteurs faisant des balances connectées incluent Garmin, Omron et FitTrack. Parallèlement, un certain nombre de startups proposent des outils de suivi à distance des patients. Le mois dernier, la Digital Medicine Society a publié quatre boîtes à outils qui visent à aider les systèmes de santé et les prestataires à utiliser les données de ces capteurs à grande échelle.

ENREGISTREMENT

“L’évaluation complète de la santé de l’échelle cardiaque fournit des soins personnalisés et basés sur des mesures à ceux qui en ont besoin”, a déclaré le PDG de Bodyport, John Lipman, dans un communiqué. “Cette autorisation FDA 510(k) est une étape importante, nous permettant d’élargir l’accès à l’appui de notre objectif de garder les personnes souffrant de problèmes de gestion des fluides en meilleure santé et hors de l’hôpital.”