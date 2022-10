Bodycam montre qu’un officier blessé du Connecticut tire sur un suspect dans une embuscade

BRISTOL, Conn. (AP) – À l’agonie en raison d’une blessure par balle d’une embuscade qui venait de tuer deux camarades, la caméra corporelle d’un officier de police du Connecticut le montre en train de reculer derrière une voiture de police et de tirer une seule balle sur le suspect. Les enquêteurs disent que le coup de feu a été mortel.

« Des coups de feu ont été tirés, des coups de feu ont été tirés, plus de voitures, envoyez tout le monde », a déclaré un officier essoufflé Alec Iurato, selon un segment de séquences de caméras corporelles publiées dimanche. Cela fait partie d’un rapport préliminaire du bureau de l’inspecteur général de l’État concernant la fusillade de mercredi dans la ville de Bristol.

Le bureau de l’inspecteur général a déclaré Iurato, Sgt. Dustin DeMonte et l’agent Alex Hamzy se sont rendus à la maison peu avant 23 h en réponse à un appel au 911. Les autorités disent que l’appel a été passé par Nicholas Brutcher, 35 ans.

Ils ont parlé au frère de Brutcher, Nathan, à une porte latérale, et lui ont dit de sortir de la maison. Comme il l’a fait, les autorités disent que Brutcher a ouvert le feu sur les officiers par derrière, tirant plus de 80 coups.

DeMonte et Hamzy sont morts de plusieurs coups de feu à la tête et au torse, et Iurato a été blessé à la jambe.

Dans les images de la caméra corporelle d’Iurato, on peut l’entendre respirer fortement et s’exclamer de douleur alors qu’il se déplace dans la maison.

Des cris angoissés peuvent être entendus résonner dans la rue, à un moment donné disant apparemment “Il est mort!” Il n’était pas clair qui criait.

Alors que Iurato atteint la voiture, une grêle d’au moins deux douzaines de coups de feu retentit.

La séquence montre Iurato – son visage reflété dans la fenêtre de la voiture de police – alors qu’il accroche son arme de service sur le véhicule, vise et tire une fois. Quelqu’un crie “Il est en panne”, avant que Iurato ne signale par radio que le suspect est en panne.

Brutcher est décédé d’une blessure par balle au cou avec des blessures à la moelle épinière, ont annoncé les autorités. Son frère a également été blessé cette nuit-là.

L’inspecteur général a déclaré que les preuves montraient jusqu’à présent que le tir de Iurato était justifié.

Iurato, 26 ans, membre du département depuis quatre ans, est sorti de l’hôpital jeudi.

Les autorités enquêtent toujours et n’ont pas révélé les circonstances qui ont conduit à l’appel au 911 ou à l’ouverture du feu par Brutcher, bien qu’elles aient déclaré plus tôt qu’il semblait que les agents aient été attirés sur les lieux par l’appel d’urgence. Les images de la caméra du corps des deux officiers tués n’ont pas été publiées et le segment de la caméra d’Iurato ne montre pas l’embuscade.

Demonte, 35 ans, était un officier vétéran de 10 ans. Hamzy, 34 ans, travaillait pour le département depuis huit ans. Leurs funérailles devraient avoir lieu dans la semaine à venir.

Bristol, à environ 24 kilomètres au sud-ouest de la capitale de l’État, Hartford, abrite environ 60 000 personnes et le réseau sportif ESPN.

The Associated Press