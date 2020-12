Rene Campbell a consacré la majeure partie de sa vie à sculpter son cadre autrefois minuscule en un modèle qui, dit-elle, va «complètement à l’encontre de ce à quoi la société pense qu’une femme devrait ressembler».

Le dévouement de la culturiste a remporté de nombreux prix, mais la construction de son corps de rêve – gagner plus de 85 livres, passant d’une taille britannique de 8 à 14 – a également eu ses défis, à la fois physiquement et mentalement.

«J’étais très peu sûre de mon image corporelle, très peu sûre de moi en tant que personne», a déclaré Campbell, 44 ans, à CNN Sport depuis son domicile à Cornwall, au Royaume-Uni, alors qu’elle réfléchissait à sa motivation à se transformer.

« Je sentais constamment sous pression à travers les médias que les femmes devaient avoir une certaine apparence. »

‘Une femme musclée’

«Pendant un certain temps, j’ai lutté contre les troubles de l’alimentation parce que j’essayais constamment de garder mon poids très bas, de paraître maigre, comme ces femmes sont sur les couvertures de magazines», dit-elle.

Ensuite, elle a assisté à un spectacle de musculation pour femmes et a été intriguée par la façon dont ces femmes apparemment confiantes se tenaient.

Bien que Campbell dise qu’elle aime son apparence actuelle, elle dit qu’elle est parfois traitée avec cruauté, comme quand on lui a demandé de quitter les toilettes des femmes.

« La plupart du temps, vous êtes confronté à beaucoup de négativité. Les gens sont placés dans un vieil état d’esprit », ajoute Campbell.

«J’étais confronté – et je le suis toujours – à de nombreuses critiques de la part de gens qui ne comprennent pas pourquoi les femmes voudraient être musclées. Mais cela m’a juste donné un sentiment de confiance et de force mentale.

« Je suis coincé dans une situation où je dois prouver que je suis une femme pour utiliser ces toilettes? C’est assez choquant. J’essaie de leur expliquer assez gentiment. Je peux regarder de cette façon mais, à la fin du jour, je suis une femme. J’ai parfaitement le droit d’utiliser ces toilettes. «

Étudier les culturistes féminines

Depuis plus d’une décennie, la sociologue Dr Tanya Bunsell fait des recherches sur les culturistes féminines.

« Quand je disais aux gens que j’étudiais les culturistes féminines, la première réaction était: » Ce n’est tout simplement pas attrayant « », explique le Dr Bunsell, professeur en sciences du sport et de l’exercice à l’Université Canterbury Christ Church, à CNN Sport.

«Il y a définitivement un plafond de verre sur la musculature, et cette frontière croisée où le corps devient transgressif et interroge les notions d’homme et de femme des gens.

«Le corps gênant et inquiétant de la femme hyper-musclée est jugé si outrageusement déviant par la société qu’il provoque des commentaires sévères.

«Même s’il existe un énorme marché encourageant les femmes à construire des abdominaux et à resserrer leur silhouette, l’idéal reste toujours pour des tailles plus petites, des hanches courbes et des jambes maigres, la soi-disant silhouette de sablier», ajoute le Dr Bunsell.

‘Le corps devient une machine incroyable’

Quand elle a commencé sa carrière de culturiste, Campbell dit que manger de grandes quantités de nourriture était, au début, un choc pour le corps et l’esprit.

«Ma température corporelle a augmenté», dit-elle, affirmant que la prise de poids l’avait d’abord effrayée.

«Je me sentais tout le temps chaud parce que tu manges constamment, mais une fois que tu as dépassé cette étape, le corps devient une machine incroyable et il commence à absorber ce carburant.

«Il existe une relation très étroite entre la passion, le dévouement et l’obsession», dit Campbell.

« Vous regardez n’importe quel athlète qui a réalisé de grandes choses, il doit y avoir un certain niveau d’obsession. »

Une photographie de Campbell est actuellement présentée dans une exposition de six mois dans l’ouest de Londres intitulée «Womanhood».

Max Ellis, le photographe qui a pris le portrait de Campbell, décrit son sujet comme une «œuvre d’art».

« Elle a travaillé toute sa vie pour essayer d’y parvenir », a déclaré Ellis. « Si vous êtes une femme et que vous faites ça [bodybuilding], vous nagez en amont. Vous combattez toutes les conventions connues. »

Stéroïdes

Mais la musculation a un côté sombre, une longue association avec l’utilisation de stéroïdes pour aider à développer les muscles.

«Avant de se rendre aux championnats du monde, René a dû faire un test de dépistage de drogue et passer le test de dépistage de drogues, mais beaucoup de ces filles n’ont pas réussi», Wanda Tierney, présidente du comité des femmes de l’IFBB (Fédération internationale de musculation et de fitness) , raconte CNN Sport.

Campbell dit qu’il serait naïf de penser que le problème n’existe pas, mais soutient que l’abus de stéroïdes se produit également dans d’autres sports et dans la société.

«Il incombe aux athlètes de respecter les règles et règlements établis par leur fédération», dit Campbell. « Ma fédération (l’IFBB) est signataire du code de l’AMA (Agence mondiale antidopage) et les règles antidopage de l’IFBB sont en pleine conformité avec le code de l’AMA 2015. »

Et alors qu’elle réfléchissait à l’évolution de son corps, Campbell tenait à souligner à quel point la musculation avait été accompagnée d’un changement dans sa santé mentale.

«Ce fut un très grand changement mentalement pour moi, parce que mon parcours de musculation m’a fait réaliser que je devais faire des choses pour moi-même.