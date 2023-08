Bodybuilder diffuse en direct le meurtre de son ex-femme

L’agresseur a ensuite tiré sur plusieurs autres personnes alors qu’il fuyait les forces de l’ordre

Un homme bosniaque a diffusé en direct le meurtre de son ex-femme sur Instagram avant de se lancer dans une fusillade mortelle, selon la police et les médias locaux. L’incident a attiré l’attention des Nations Unies, qui l’ont qualifié de cas extrême de « la violence sexiste. »

Les images horribles ont été partagées en ligne tôt vendredi matin sur un compte appartenant au carrossier et entraîneur personnel Nermin Sulejmanovic, un habitant de la ville de Gradacac, dans le nord-est de la Bosnie, ont rapporté les médias.

Dans le clip, l’homme a déclaré aux téléspectateurs qu’il serait témoin d’un meurtre en direct sur Instagram et a ensuite pointé un pistolet sur une femme gravement battue et ensanglantée assise devant lui, qui serait l’ex-femme de Sulejmanovic. Peu de temps après, il a appuyé sur la gâchette, tirant à bout portant sur la tête de la femme alors qu’on entendait un enfant pleurer en arrière-plan. La vidéo a été supprimée de la plateforme, après avoir recueilli plus de 12 000 vues et 125 likes.

Selon les procureurs, l’homme est ensuite descendu dans les rues de Gradacac armé d’une arme de poing et a abattu cinq autres personnes, tuant un homme et son jeune fils tout en laissant trois autres blessés, dont un policier.

Alors que les forces de l’ordre poursuivaient le tireur à travers la ville, Sulejmanovic « s’est suicidé après avoir été localisé et avant d’être appréhendé », ajouté la police locale.

Le Premier ministre bosniaque Nermin Niksic a commenté plus tard la tuerie, disant « Je n’ai pas de mots pour décrire ce qui s’est passé aujourd’hui à Gradacac. » Il ajouta, « Le meurtrier s’est suicidé à la fin, mais personne ne peut ramener la vie des victimes. »

La coordonnatrice résidente des Nations Unies pour la Bosnie, Ingrid Macdonald, a également exprimé son choc, affirmant que l’organisme mondial « est horrifiée par le fait que le meurtre d’une femme victime a été retransmis en direct via un réseau social, qui est l’un des derniers d’une série de féminicides et de cas graves de violence sexiste en Bosnie-Herzégovine ». Elle a appelé pour « action collective immédiate » pour empêcher que de telles attaques ne se reproduisent.

Sulejmanovic, 35 ans, aurait eu un casier judiciaire pour trafic de drogue et attaque contre un officier dans le passé. Les autorités n’ont pas révélé le motif du meurtre, mais ont déclaré que l’ex-femme de l’homme l’avait déjà dénoncé pour violences et menaces. Elle n’a pas encore été identifiée.

