Bodybuilder, 47 ans, a l’air de la moitié de son âge et prétend que l’astuce de son apparence jeune et de sa force est de « se penser jeune »

Un bodybuilder de 47 ans a affirmé que « se penser jeune » est la clé de son succès.

Kris Gethin prétend qu’il a la biologie de quelqu’un de la moitié de son âge et il pense que cela est dû à son mode de vie sain.

Kris Gethin prétend qu’il pense qu’il est plus jeune que lui et c’est ainsi qu’il reste en bonne santé Crédit : Kris Gethin

Il a 47 ans mais a l’âge biologique d’un jeune de 25 ans Crédit : Kris Gethin

Gethin, qui a grandi dans une ferme galloise, n’a jamais été en forme en grandissant.

Cependant, après être devenu plus actif à l’adolescence, il a poussé les choses à un autre niveau lorsqu’il a étudié la santé et la forme physique internationales au milieu des années 90.

Cela l’a intéressé à développer ses muscles et ses performances, ce qui l’a incité à quitter sa ville natale du Pays de Galles pour l’Amérique en 1999.

Depuis lors, il a travaillé comme entraîneur personnel partout dans le monde, y compris en Inde et en Australie, avant de retourner en Amérique où il vit actuellement à Boise, Idaho.

Il est culturiste et entraîneur personnel Crédit : Kris Gethin

Alors que son objectif initial était de développer ses muscles et d’améliorer ses performances, la volonté actuelle de Gethin est de retarder et même d’inverser son horloge biologique.

Et après avoir vu les effets de la maladie d’Alzheimer sur son grand-père John Morgan avant sa mort à l’âge de 92 ans en 2019, il était déterminé à rester en bonne santé et indépendant le plus longtemps possible.

Il a déclaré au Sun : « Mon grand-père est décédé il y a quelques années.

« Au cours des derniers mois, il avait une maladie d’Alzheimer assez grave et j’ai vu l’effet que cela avait sur ma mère, ses filles et moi-même.

« Je veux vivre jusqu’à plus de 100 ans, mais je ne veux pas avoir la maladie d’Alzheimer, des problèmes de dos, des problèmes oculaires, quoi que ce soit du genre.

Il prétend vouloir vivre jusqu’à 100 ans Crédit : Kris Gethin

« J’essaie de vivre dans le présent et je ne veux pas avoir de regrets. J’ai rencontré beaucoup de personnes âgées qui ont beaucoup de regrets et je ne veux pas en avoir.

« Je veux faire de la randonnée jusqu’à Snowden dans mes 90 ans. »

Gethin a en outre révélé qu’il voulait rester en bonne santé pour sa famille et ceux qui dépendent de lui :

« Je suis très proche de ma famille et je suis plus proche d’eux maintenant même si je vis si loin. Tout est une question de qualité plutôt que de quantité. Je veux que ça continue », a-t-il déclaré au Sun.

« Je ne veux pas être dans un village de retraite, je ne veux pas être sur un cadre zimmer, je veux être indépendant.

«Je vais faire tout ce que je peux pour que cela se produise.

Lui et son père essaient de rester en forme après le diagnostic d’Alzheimer de son grand-père Crédit : Kris Gethin

« J’aime la musculation, la course à pied, la natation et le vélo de montagne. Je ne veux pas regarder de côté. Je veux en faire partie. »

Et quant à son secret pour avoir l’air si jeune ? Gethin a déclaré au Sun: «Je pense qu’avoir un état d’esprit jeune est la clé. Je définis mes intentions chaque matin et je me considère comme une personne de 25 ans, ce qui est mon âge biologique. »

Gethin a déclaré qu’il restait également jeune en adoptant une « approche de fusil de chasse », ce qui signifie qu’il ne mange que de la viande biologique, nourrie à l’herbe et sauvage.

Il est également au lit à 19 h 30 tous les soirs et se fait injecter diverses drogues stimulant la jeunesse toutes les six semaines.

Il fait aussi des bains de glace et des saunas tous les jours Crédit : Kris Gethin

Il boit également chaque jour de l’eau riche en hydrogène car elle est riche en antioxydants, a-t-il affirmé.

Il se rend chaque jour dans un sauna infrarouge suivi d’un bain de glace de trois minutes qui, selon lui, améliore sa stabilité mentale.

En plus de cela, il s’est récemment fait injecter 600 millions de cellules souches dans une clinique colombienne.

Son régime extrême n’est peut-être pas pour tout le monde, mais Gethin a déclaré qu’il n’était jamais trop tard pour que les gens changent les choses.

Il a déclaré au Sun : « Il n’est jamais trop tard pour inverser la tendance. Mon père a 70 ans et il fait du VTT tous les week-ends.

« Quand les gens me demandent quelle est la clé pour rester jeune, je dis que c’est peut-être leur perception qui leur dit qu’ils sont trop vieux ou peut-être que c’est la vie qu’ils mènent.

« Je pense que tout est intentionnel – je crois que vous pouvez vous croire jeune. Je ne me sens pas 47 et je pense que vous pouvez définir cette intention.

Il prétend que penser que vous êtes vieux vous vieillira Crédit : Kris Gethin