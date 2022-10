Body-shaming virtuel : pourquoi le métaverse ne résoudra pas nos normes de beauté IRL

Écrit par Oscar Holland, CNN

Les avatars ne sont pas nouveaux – et l’idée que nous nous soucions de notre apparence en ligne non plus.

Alors que la tendance vers des mondes virtuels immersifs, ou “métaverses”, s’accélère, les avatars numériques personnalisés sont devenus plus omniprésents grâce à des jeux comme Fortnite et Roblox. Mais sur la plateforme en ligne Second Life, les utilisateurs ont pu créer et personnaliser leurs propres apparences numériques pendant près de deux décennies. Et c’est là qu’en 2017, un scandale de honte corporelle a mis à nu une vérité inconfortable : nos normes de beauté réelles nous suivront invariablement dans le métaverse.

L’incident a commencé lorsqu’une marque de mode dans le jeu aurait envoyé des messages offensants faisant honte à la graisse sur une chaîne de groupe. La marque s’est alors lancée dans une étrange croisade contre les femmes de grande taille. Dans sa boutique virtuelle, qui vendait des vêtements numériques destinés aux avatars minces, la marque a érigé un panneau “no fat chicks” à côté d’une image d’un mannequin portant un crop top marqué “no fat”.

Des avatars de Second Life se sont présentés pour protester contre le magasin de vêtements virtuel. Le crédit: Wagner James Au/Nouveau Monde Notes

Un débat dans la communauté Second Life s’ensuivit et des avatars plus complets commencèrent à arriver au magasin en signe de protestation. Certains ont brandi des pancartes personnalisées (“Je t’aime maigre, je t’aime gros”, disait-on, “la diversité c’est tout ça !”) tout en organisant un sit-in de manifestation.

Comme l’écrivain et utilisateur de longue date de Second Life, Wagner James Au, l’a noté sur son blog à l’époque, le trafic piétonnier a peut-être aggravé les choses en augmentant la visibilité du magasin sur la plate-forme. Le propriétaire du label incriminé le pensait certainement. Une autre pancarte est apparue remerciant les manifestants de “promouvoir ma marque, mon magasin et mes produits… gratuitement”.

Comme la plupart des flambées en ligne, la controverse s’est éteinte en quelques jours. Mais selon Au, dont le livre “Why the Metaverse Matters” sera publié l’année prochaine, les débats en cours sur les formes d’avatar personnalisables de Second Life ont révélé un courant sous-jacent troublant chez certains utilisateurs.

“Les gens disaient:” Vous pouvez être n’importe quoi, vous pouvez être aussi belle que vous le souhaitez – ou pouvez vous permettre – d’être, alors pourquoi choisissez-vous d’être grosse? “, A-t-il rappelé dans une interview vidéo de Californie. “Ils se sont mis en colère.”

Évolution des normes pour les avatars

Les choses n’avaient pas toujours été ainsi. En fait, au cours des premières années de Second Life, de nombreux utilisateurs n’avaient même pas l’air humain, ce qui rendait difficile de les juger par rapport aux normes de la vie réelle.

“Les types d’avatars étaient beaucoup plus diversifiés”, a déclaré Au. “Vous étiez tout aussi susceptible de trouver quelqu’un qui était une fée, ou ressemblait à un animal anthropomorphe ou à un robot – ou une autre combinaison fantastique de diverses identités – plutôt que ce que vous pourriez appeler un avatar “Sims” qui ressemble à un très attrayant personne dans la vingtaine.”

Le changement était, en partie, technologique. En 2011, dans le cadre de l’amélioration des graphismes et de la puissance de traitement, Second Life a permis aux utilisateurs de créer des skins 3D, ou “maillages”, qui pouvaient être téléchargés sur la plate-forme. En conséquence, les apparences des avatars sont devenues de plus en plus réalistes. D’une part, cela a donné aux utilisateurs plus de liberté pour créer des personnages qui reflétaient ce à quoi ils ressemblaient vraiment, y compris ceux qui préféraient apparaître plus courbés ou plus lourds. D’autre part, cela a marqué ce que Au a appelé un moment “boîte de Pandore”.

“Cela a changé à la fois la culture et l’économie autour des avatars”, a-t-il déclaré. “Jusqu’alors, il y avait certainement beaucoup plus de tolérance pour la diversité des types d’avatars… Mais mettre l’accent sur de beaux avatars très réalistes a amplifié les préjugés existants que nous avons fait passer du monde réel au monde virtuel.”

Pour les utilisateurs dont les avatars sont “hors norme”, des incidents de harcèlement se produisent toujours “tout le temps”, a ajouté Au. “N’importe qui avec un grand avatar va recevoir au moins quelques commentaires désagréables.”

Si les métaverses représentent la prochaine évolution d’Internet, des plateformes comme Second Life – souvent surnommées la première métaverse – offrent des leçons pour notre avenir numérique. D’une part, les nouvelles plates-formes doivent décider du degré de réalisme des avatars et de la liberté accordée aux utilisateurs pour modifier leur apparence.

Environ 70% des consommateurs américains, des générations X à Z, considèrent leur identité numérique comme “importante” selon une étude de 2021 de The Business of Fashion. Mais, en permettant aux gens de se recréer avec précision, les plateformes peuvent ouvrir la porte à l’intimidation, au harcèlement et même au racisme qui se déroulent dans la vie réelle si l’apparence des utilisateurs n’est pas conforme aux normes de beauté en vigueur.

Sur Roblox, à l’inverse, les personnages ont une apparence distinctement Lego avec des visages très simplistes, tandis que les avatars Fortnite prennent souvent la forme d’animaux bipèdes ou de robots. Les avatars décentralisés apparaissent beaucoup plus conventionnellement humains. Et tandis que Meta de Mark Zuckerberg n’a pas encore dévoilé sa vision complète du métaverse, la firme semble également opter pour des chiffres relativement réalistes. (Bien que caricatural, l’avatar de Zuckerberg largement médiatisé est sans aucun doute lui.)

Mark Zuckerberg ajuste un avatar de lui-même lors de l’événement virtuel Facebook Connect, où la société a annoncé son changement de marque en Meta en octobre dernier. Le crédit: Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

Malgré ses expériences sur Second Life, Au pense que la grande majorité des utilisateurs en ligne veulent que leur moi virtuel soit “une version idéalisée de ce à quoi ils ressemblent, ou un personnage complètement différent”.

“C’est pourquoi je suis un peu étonné que Meta parte du principe que vous voulez ressembler à qui vous ressemblez dans la vraie vie”, a déclaré Au.

Il y a actuellement peu de consensus sur la question. La façon dont nous choisissons de nous présenter dans le métaverse peut également dépendre de ce que nous y faisons. Socialiser avec des amis et organiser des réunions de travail, par exemple, peuvent nécessiter des avatars très différents.

Il peut également varier entre les groupes démographiques. Dans une étude publiée par la revue Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, deux professeurs de l’Université de Clemson ont découvert que les utilisateurs actuels de réalité virtuelle “ont tendance à se présenter de manière cohérente avec leur identité hors ligne” en ce qui concerne les caractéristiques physiques telles que la couleur de la peau et le corps. forme. Mais cela était particulièrement vrai pour les participants non blancs de l’étude, ont découvert les chercheurs.

“Pour (les utilisateurs non blancs), la présentation de l’ethnicité est fondamentale pour créer une auto-présentation unique dans la réalité virtuelle sociale”, ont écrit les auteurs, ajoutant que, tout comme dans le monde réel, ces avatars pourraient être soumis à des stigmates sociaux.

“Liberté dans l’abstraction”

Des défilés grande taille au maquillage asexué, les anciens idéaux de beauté sont de plus en plus remis en question dans le monde d’aujourd’hui. Les éradiquer entièrement du monde réel n’est pas une tâche simple. Mais pourrait-il y avoir une chance de contourner ces normes dans la réalité virtuelle ?

Pour l’artiste et futuriste de la beauté Alex Box, le métaverse offre une opportunité de briser les conventions esthétiques existantes et de repenser la façon dont nous nous présentons.

“Il est très difficile pour les gens d’imaginer qui ils sont sans corps”, a-t-elle déclaré lors d’un appel depuis la région des Cotswolds en Angleterre. “C’est un ensemble très différent de règles et de façons de se connecter à votre identité si vous dites:” Vous n’êtes qu’une forme ou vous n’êtes qu’un objet.

“Mais évidemment, plus on va vers l’abstrait, moins on va vers le body shaming, la logique corporelle, les limites et finalement tout ce qui nous est imposé depuis le début des temps sur les règles de notre corps et l’autonomie. Donc, il y a la liberté dans l’abstraction”, a-t-elle dit, expliquant que certaines personnes peuvent opter pour “une représentation… de leur énergie, de leur personnalité supposée, (ou) quelque chose qui est une extension d’eux-mêmes”.

Dans une exploration de l’identité numérique, le futuriste de la beauté Alex Box a conçu une série de “métamasques” virtuels, ou “couture de visage numérique”. Le crédit: Boîte d’Alex

Pour l’instant, les utilisateurs se voient offrir le familier. Même les plates-formes avec des avatars inhabituels ou ludiques fonctionnent dans des paramètres conservateurs (ou peut-être technologiquement nécessaires). Ils auront généralement des visages, des yeux et des mains, par exemple. Et, contrairement à nous, ils sont toujours symétriques aussi, a noté Box. Avec le métaverse encore à ses débuts, le créateur d’identité autoproclamé prédit que les façons dont nous pouvons nous présenter – et donc comment nous percevons la beauté et l’identité – se développeront inévitablement.

“Avoir un choix infini rend la construction très difficile pour les gens”, a-t-elle déclaré. “Si vous pouvez être n’importe quoi, que choisissez-vous ? Suivez-vous simplement les mêmes tropes que dans la vraie vie ? Oui, au début, je pense que les gens le feront. Mais ensuite, ils s’ennuieront.”

Reste à savoir quelle forme prendra cette expérimentation. Et Box admet que tant que le sizeisme et les normes de beauté exclusives persisteront dans la vie réelle, ils existeront également sous une forme ou une autre en ligne, en particulier lorsque les gens seront moins responsables de leurs actions dans les mondes virtuels que dans le monde réel. (“Les gens seront des gens… Il y aura des trolls, il y aura de la magie, il y aura des doutes et il y aura de la honte parce que ce sont des gens qui le font”, a-t-elle déclaré).

Selon Box, la clé pour éviter le genre de honte d’avatar vue dans les versions précédentes du métaverse consiste à s’assurer que ceux qui construisent des mondes virtuels – les gardiens – représentent eux-mêmes un large éventail de races, de formes et de tailles. Pour l’instant, cela semble être une perspective peu probable. Selon la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi, plus de 83 % des cadres technologiques américains sont blancs et environ 80 % sont des hommes.

“Plus les créateurs réels du logiciel sont larges et diversifiés”, a déclaré Box, “plus vous vous rapprocherez et vous vous rapprocherez d’une vérité d’identité dans les choix que vous avez.”

Légende de l’image du haut : Avatars de la plateforme en ligne Second Life.