Body Cam Footage montre les conséquences de l’accident d’Henry Ruggs DUI

Des images de la caméra du corps de la police récemment publiées montrent une scène chaotique après l’accident DUI d’Henry Ruggs III qui a tué une femme et son chien.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien Las Vegas Raider Henry Ruggs III a conclu un accord de plaidoyer dans l’accident de 2021 qui a coûté la vie à Tina Tintor et à son chien Max après avoir été emboutis par l’athlète dont le taux d’alcoolémie était de 0,161, plus de deux fois. La limite légale du Nevada.

Dans le plaidoyer, Ruggs a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite avec facultés affaiblies entraînant la mort et un délit d’homicide involontaire.

En échange, le reste des accusations a été retiré de l’affaire. Même s’il plaide, il devrait toujours recevoir entre 3 et 10 ans derrière les barreaux.

Maintenant que son plaidoyer a été accepté, les images de la caméra du corps de la police des conséquences ont été publiées. Les images montrent un officier arrivant à la voiture en feu de Tintor qui a été engloutie par les flammes. TMZ rapporte qu’un citoyen peut être entendu implorant la police d’aider Ruggs.

L’homme a vraisemblablement reconnu Henry des Raiders de Las Vegas et la plaque d’immatriculation de l’Alabama sur sa Corvette détruite et a exhorté les autorités à aider l’athlète.

« Je connais probablement quelqu’un là-dedans », a déclaré l’homme à propos de la voiture de Tintor. « Mais c’est Henry Ruggs ici. C’est Henry Ruggs ici. « Il joue pour les Raiders. Il a besoin d’aide dès que possible.

On peut entendre l’officier dire à l’homme de se calmer, alors qu’il suppliait l’officier d’aider l’ancien receveur large des Raiders.

« Hé, écoutez, il joue pour les Raiders. Il a besoin d’aide dès que possible, mon frère », a poursuivi l’homme.

S’il te plaît être averti le la vidéo est graphique et quelques lecteurs et les téléspectateurs peuvent trouver la vidéo dérangeante.