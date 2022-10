Bodo/Glimt contre Arsenal – Rapport de match de football – 13 octobre 2022

Bukayo Saka a marqué le seul but du match alors qu’Arsenal battait Bodo / Glimt 1-0 jeudi pour maintenir son début parfait pour le jeu de groupe de la Ligue Europa.

Les leaders de la Premier League ont battu Glimt 3-0 le 6 octobre et venaient de remporter une impressionnante victoire contre Liverpool dimanche avant le match inverse de jeudi en Norvège.

Une interaction intelligente et un coup de chance ont donné à Arsenal son premier match à la fin d’un va-et-vient entre Albert Sambi Lokonga et Saka, dont le tir est revenu du gardien de Glimt Nikita Haykin et a frappé l’international anglais à la poitrine avant d’atterrir dans le dos. du filet.

Les hôtes sont sortis de la pause menés 1-0 et ont presque égalisé à la 52e minute pour voir le gardien américain Matt Turner effectuer un excellent arrêt sur le tir à bout portant d’Amahl Pellegrino.

Turner, remplaçant d’Arsenal n ° 1 lors de la Ligue Europa, a effectué quelques autres interventions clés tout au long de la seconde période pour aider l’équipe de Mikel Arteta à récolter trois points supplémentaires dans le groupe A.

Arsenal est en tête du groupe avec neuf points, tandis que Glimt est troisième avec quatre points et a joué un match de plus que les Gunners.