Bodo/Glimt 0 – 1 Arsenal

Le but chanceux de Bukayo Saka a maintenu le record d’Arsenal à 100% en phase de groupes de la Ligue Europa avec une victoire 1-0 à Bodo / Glimt, mais les Gunners hors du commun ont eu la chance de s’échapper avec la victoire dans le nord de la Norvège.

Jouant sur une surface artificielle dans l’environnement froid d’une ville de pêcheurs juste au nord du cercle polaire arctique, l’équipe de Mikel Arteta a largement lutté pour créer des chances – mais Saka a dirigé les Gunners devant – sans trop en savoir – dans leur seul effort sur la cible du match.

La tête chanceuse de Saka rebondit sur le gardien Bodo et dans le filet





Bodo aurait pu et aurait dû égaliser dans les deux mi-temps, avec Amahl Pellegrino et Runar Espejord coupables d’avoir repoussé de multiples opportunités devant une foule à guichets fermés pour les vairons, mais ont laissé les Gunners d’Arteta s’en tirer.

Le résultat signifie qu’Arsenal reste en tête de son groupe avec neuf points et sait que la victoire à domicile contre le PSV Eindhoven la semaine prochaine scellera sa place dans les huitièmes de finale.

Comment Arsenal a devancé Bodo

Une autre équipe d’Arsenal en rotation est sortie devant une foule bruyante dans un froid de huit degrés, une température deux fois plus froide que Londres, et les visiteurs ont eu du mal sur la surface artificielle.

Notes des joueurs Arsenal: Tourneur (7); Blanc (6), Saliba (6), Holding (7), Tierney (7) ; Lokonga (6), Odegaard (7), Vieira (6) ; Saka (7), Nketiah (6), Nelson (6) Sous-titres : Xhaka (7), Martinelli (6), Marquinhos (6), Tomiyasu (7), Partey (n/a) Homme du match: Matt Turner

Le seul véritable effort au but avant leur premier match est venu d’Albert Sambi Lokonga, qui a tiré loin du but depuis le bord de la surface.

Le premier match d’Arsenal est finalement arrivé alors que Lokonga a alimenté Saka dans le canal droit de la surface – et alors que son premier effort a été bloqué par un défenseur, le rebond a rebondi sur son front et a trompé le gardien Bodo en tombant dans le filet.

Saka aurait dû doubler l’avantage lorsque Martin Odegaard, qui jouait dans sa Norvège natale pour la première fois depuis l’âge de 15 ans, a alimenté l’ailier anglais dans la surface mais il a précipité son tir qui a survolé le premier poteau.

La finition décousue de Saka a donné l’avantage à Arsenal





Bodo a rappelé sa menace avant la pause alors qu’Ola Solbakken envoyait un long ballon et jouait Pellegrino sans faute au but.

Le meilleur buteur de l’élite norvégienne a laissé les supporters locaux consternés alors qu’il se trompait pour mettre la simple chance haut et large – l’attaquant repoussant l’occasion de donner à l’équipe norvégienne têtue une route méritée pour revenir dans le match.

Bodo a maintenu la pression sur Arsenal tout au long de la seconde mi-temps, les Gunners n’ayant pas réussi à enregistrer une chance significative au but après la mi-temps.

Pellegrino a de nouveau été joué sur la gauche après la mauvaise passe de Lokonga au milieu de terrain et, tandis que l’attaquant de Bodo a cadré, le gardien d’Arsenal Matt Turner a facilement paré son effort.

Bodo/Glimt a repoussé de multiples opportunités devant une foule à guichets fermés dans le nord de la Norvège





Solbakken a ensuite courbé juste au-dessus de la barre de Turner après avoir affronté Kieran Tierney sur la gauche d’Arsenal – mais la meilleure chance de la mi-temps est tombée sur Espejord.

L’ailier gauche de Bodo a rattrapé la mise à pied d’Hugo Vetlesen à l’intérieur de la surface mais n’a pu que tirer au-dessus. Son manager Kjetil Knutsen est tombé à genoux de désespoir, telle était la signification de la chance.

Arteta a été contraint de faire appel à Granit Xhaka, Gabriel Martinelli et Thomas Partey pour gagner plus de contrôle contre une équipe endémique de Bodo, et bien que le résultat ait été obtenu, cela a été fait avec quelques difficultés.

Et après?

Arsenal retour à l’action de Premier League dimanche lorsqu’ils se rendront à Elland Road pour affronter Leedsavec un coup d’envoi à 14h.

Les Gunners seront ensuite de retour en action en Ligue Europa le jeudi 20 octobre lorsqu’ils accueilleront PSV dans leur match du groupe A réorganisé, avec le coup d’envoi à 18 heures.