Bodie réagit aux derniers éloges de Blake Shelton Mopays.com

Devant Corps les 8 meilleures performances en demi-finale de Halsey’s “Sans moi,” Blake Shelton a révélé que Bodie lui “enseigne réellement” de nouvelles choses à ce stade. “Il sait exactement ce qu’il veut faire”, a déclaré Blake à propos de son concurrent. Après l’émission en direct, Bodie s’est entretenu avec des journalistes, notamment HollywoodLa Vied’avoir reçu de tels éloges de la part de Blake.

Plus d’actualités “La Voix”:

“C’était tellement fou. On ne voit pas vraiment notre package avant la représentation. Mais genre, j’ai tourné la tête et j’essayais d’écouter parce que c’est vraiment calme en studio. Quand il a dit ça, j’étais comme, ‘Whoa.’ C’était aussi juste avant la fin, alors j’essaie de me débarrasser de ce qu’il a dit pour commencer à chanter ma chanson. Quelle chose cool d’entendre une légende dire. Je pense que je l’excite dans le fait que je veux rendre les choses plus bizarres qu’elles ne le sont et les retourner et les faire me convenir. Je pense que c’est peut-être quelque chose qu’il n’a jamais vu dans la série auparavant, donc c’était fou quand il a dit ça. Quel compliment fou », a déclaré Bodie.

En plus de sa performance solo, le chanteur de 29 ans s’est associé à Brayden Lape pour une couverture unique de Whitney Houston “Je veux danser avec quelqu’un.” Bodie a expliqué comment cette incroyable version de la chanson est née.

« Nous sommes vraiment ravis de la façon dont il est sorti. Je dirais que lorsque nous avons découvert la chanson, on nous a dit une version différente », a admis Bodie. “C’était un peu plus une version optimiste, dépouillée et folk, donc nous étions excités à ce sujet. Et puis quand nous sommes arrivés, le groupe avait en fait une idée différente de l’idée originale. Nous sommes arrivés au point où ils nous ont montré ce qu’ils avaient. Nous étions un peu comme, c’est cool, mais pourrions-nous avoir un peu plus d’énergie ? Ils y ont ajouté d’autres tambours. Donc vraiment, c’était une sorte d’effort collectif. Mais le groupe avait une vision cool avant même que nous n’entrions dans la salle, ce qui était cool.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les 4 meilleurs chanteurs qui se dirigent vers la finale de la saison 22 seront révélés lors de l’émission de résultats en direct du 6 décembre. Bodie a expliqué ce qui ferait la finale et pourrait devenir le nouveau Voix champion signifierait pour lui en tant qu’artiste.

“Cela signifierait le monde pour moi simplement parce que je me sens tellement soutenu par mes fans, nouveaux et anciens”, a déclaré Bodie. « C’est la partie la plus significative de tout cela. Et deuxièmement, ce serait juste l’occasion de continuer à montrer ce que je peux faire à mes enfants et mes enfants me voyant poursuivre ce rêve et continuer à être inspiré par leur père.