Bode fabrique des vêtements du 20e siècle pour les gens du 21e siècle

Il y a quelques semaines, Mick Jagger a publié un message de vacances sur son fil Instagram alors qu’il portait une chemise cachemire rouge foncé, son motif tourbillonnant de détails jaune canari et noir d’encre. La pièce avait quelque chose de nostalgiquement glamour: décadente mais confortable, elle convenait aussi bien à l’esthétique bohème rockstar de Jagger qu’à sa présence intemporelle. “Peut-être qu’il l’a eu pour Noël”, a plaisanté Emily Adams Bode Aujla, créatrice du vêtement et fondatrice de sa marque éponyme, Bode, lors d’un appel Zoom depuis Paris.

Depuis le lancement de sa marque basée à New York en 2016, les créations de Bode Aujla – souvent réutilisées à partir de vêtements vintage méticuleusement étudiés – ont été repérées par de nombreux créateurs de mode célèbres, notamment Harry Styles, Jordan Peele, Bruno Mars, les Jonas Brothers et bien d’autres. . “Avec sa tournée”, a déclaré Bode Aujla, “(Harry) a signé avec Gucci, mais c’est l’un de nos plus fidèles clients d’Hollywood. Il nous a beaucoup portés hors scène. Nous nous réveillions avec des photos de paparazzi.” Parallèlement, Bode a rassemblé une base substantielle de fanatiques de la mode et de consommateurs avertis dans le monde entier, tous pour des vêtements gravitant, a-t-elle dit, autour d’une “sentimentalité du passé”.

Harry Styles portait une chemise en dentelle Bode lors d’une sortie avec Olivia Wilde à New York en 2022. Crédit: Robert Kamau/GC Images

Ceux-ci, par exemple, incluent : des vestes de travail matelassées colorées, des blousons avec des appliqués hongrois des années 1940, des chemises légères avec des imprimés reproduits d’usines textiles françaises des années 1920 et des velours côtelés fantaisistes décorés à la main (comme celui vu sur Styles in Vogue en décembre 2020 ). Une grande partie de ce que Bode vend est unique, avec des vêtements réinventés à partir de textiles invendus et de vêtements vintage. Le reste présente une sorte de reproduction historique, jusqu’à ce qu’elle appelle des détails “hyper-intentionnels” tels que des boutons ou des coutures.

Pourtant, bien que relativement terre à terre dans son approche, Bode se situe dans la catégorie luxe en matière de prix. Actuellement, les vestes matelassées coûtent entre 1 000 et 2 000 dollars. Une paire de chaussettes – deux tons avec une flore brodée – vous coûtera 250 $.

“Nous parlons de matière et de technique”, a déclaré le designer. “Ce que nous faisons s’inscrit vraiment dans l’idée de la préservation de l’artisanat. Vous ne penseriez pas nécessairement que les silhouettes sont datées, mais il existe des techniques à forte intensité de main-d’œuvre que nous mettons dans les vêtements qui sont définitivement d’une autre époque.”

Bode évoque l’émotion à travers les vêtements vintage retravaillés et les reproductions historiques de vêtements du XXe siècle. Crédit: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Une connexion émotionnelle

Ses vêtements résonnent de références profondément personnelles et émotionnelles : une grande partie de sa créativité est éclairée par une exploration du souvenir, de la dynamique familiale et des paramètres domestiques – et comment elle a vécu chacun de ces sujets, en grande partie dans l’est des États-Unis, pendant 32 ans. Bode Aujla est née à Atlanta et a passé une grande partie de son enfance dans le Massachusetts (une ancienne maison familiale à Cape Cod, qui n’est plus sur la photo, occupe une place importante dans sa mémoire). Elle s’est intéressée aux vêtements vintage dès son plus jeune âge et a été profondément engagée dans les histoires du passé racontées par sa mère et sa famille élargie. C’est visible dans sa production créative. Par exemple, pour sa programmation printemps 2018, Bode Aujla s’est rendue à Peymeinade, en France, pour rencontrer la mère de son oncle. La femme a parlé à Bode Aujla du grenier (le grenier en français) de sa propre maison d’enfance. Bode Aujla était captivé et la pièce allait inspirer la collection globale de cette saison, qui utilisait du tissu éponge, de vieilles couettes, etc. C’est l’un des nombreux exemples de ce genre.

Ses créations sont fortement influencées par sa propre vie et l’histoire de sa famille. Crédit: Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Simultanément, le travail de Bode Aujla s’inscrit parfaitement dans l’air du temps actuel : précurseur en matière de design de mode respectueux de l’éthique (l’upcycling, par exemple, est maintenant beaucoup plus courant que lorsqu’elle a lancé sa marque il y a sept ans), elle a également chronométré la tendance- mesure parfaitement, bien que ses vêtements ne soient pas conçus en fonction des tendances : l’esthétique vestimentaire de Gen-Z emprunte fortement et nettement aux décennies passées.

Bode Aujla a également des nouvelles pour 2023 : elle vient d’ajouter des vêtements pour femmes aux offres de sa marque, en lançant les nouveaux modèles aux côtés de sa dernière collection de vêtements pour hommes automne-hiver à la Fashion Week de Paris samedi.

Cette nouvelle ligne comprenait des reproductions historiques de robes des années 1920 et des robes des années 1940 ainsi que des répliques de vêtements des années 1970 que la mère de Bode Aujla, Janet, a conservées et transmises. “Cette première collection officielle de vêtements pour femmes parle de ma mère et d’une période très précise de sa jeunesse dans le Massachusetts”, explique la créatrice. “Elle avait un emploi dans le cadre d’un personnel saisonnier dans une maison de Cape Cod. La maison appartenait à une femme âgée qui s’habillait en tenue de soirée complète, tous les soirs, pour le dîner.”

La marque a dévoilé sa première ligne de prêt-à-porter féminin lors de la Fashion Week de Paris. Crédit: Estrop/Getty Images

Une grandeur plus ancienne a été vue avec un manteau à paillettes dorées, une robe simple à col plastron couleur champagne, de jolies broderies anciennes sur les cardigans et les revers de veste, et même un twang occidental avec du daim à franges. C’était un concept ambitieux qui s’étalait sur une décennie. Et il est sûr d’élargir la piscine Bode.

Alors que Bode Aujla a longtemps puisé son expérience personnelle et son observation pour s’inspirer, elle reconnaît que la connectivité émotionnelle – née en regardant vers l’intérieur et alimentée par le pouvoir de la famille – est universelle, quelle que soit son intimité ancestrale spécifique.

Cette familiarité se ressent, en partie, dans ses boutiques physiques, dont l’une opère à New York, l’autre à Los Angeles. Ils sont étudiés et ressemblent à des salons, LA étant un peu plus académique, New York un peu plus intime. Le commerce de détail est le deuxième volet du plan 2023 de Bode Aujla : elle vise à ouvrir un troisième magasin, cette fois au Royaume-Uni ou en Europe.

“Nous avons connu une croissance phénoménale grâce à nos magasins de détail”, a déclaré Bode Aujla. “Je pense que beaucoup de gens sont devenus fidèles à la marque en raison de la façon dont beaucoup de vêtements leur semblent ou se sentent personnels une fois qu’ils les ont touchés.”