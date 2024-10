Bochumer Hofmann glaubt an Chance gegen Bayern

Le Stürmer Philipp Hofmann voit le Schlusslicht VfL Bochum n’avoir aucune chance de venir du Deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. « Mit unseren Fans im Rücken ist in einem Heimspiel nichts unmöglich », a déclaré Hofmann vor der Begegnung am Sonntag (15h30/DAZN) dans une interview.

Bochum est avec nur un point aus sieben Spielen Tabellenletzter. Lors du match contre le TSG Hoffenheim (1:3), le club a reçu l’entraîneur Peter Zeidler et le directeur sportif Marc Lettau. Markus Feldhoff et Murat Ural entrent dans le VfL contre Munich. « Nous avons déjà vécu des choses positives et la situation s’est développée de manière intensive. Dans le temps qui passe, nous ne pouvons pas voir tout ce qui se passe. Ce qui est vrai, c’est que l’ergebnisse laisse entendre qu’elle est positive et positive dans la surprise », a déclaré Hofmann.

Le 31-Jährige est davon überzeugt, dass die Bochumer aus dem Tabellenkeller herauskommen. « In den vergangenen Jahren sind wir auch nicht gut in die Saison gestartet, haben aber bewiesen, dass wir das Ruder wieder herumreißen können », dit Hofmann et ergänzte: « Wir stehen zusammen und versuchen, als Mannschaft das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können – Leistung auf dem Platz zu bringen. »