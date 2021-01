La 61e version de la Copa Libertadores arrive à une conclusion riche en scénarios potentiels. Dix pays d’Amérique du Sud ont envoyé des représentants dans l’action – et tout s’est réduit à une affaire entre les deux géants de Buenos Aires et deux puissances de l’État de Sao Paulo, les places de la finale étant définies en deux étapes. demi-finales au cours des deux prochaines semaines.

Y aurait-il une autre finale épique entre les anciens rivaux argentins River Plate et Boca Juniors? Ou un affrontement entièrement brésilien entre Santos et Palmeiras au stade Maracana de Rio le 30 janvier? Boca peut-il d’abord dépasser Santos – l’ancien club de Pelé – pour éventuellement se venger de la défaite au championnat 2018 contre River Plate, tout en rendant hommage à Diego Maradona?

River Plate-Palmeiras, le semi le plus fort

Le premier, mardi soir, est l’affrontement entre les deux meilleures équipes de la compétition jusqu’à présent. River Plate contre Palmeiras aurait fait une finale digne. Au lieu de cela, nous avons une aide, d’abord en Argentine et au Brésil la semaine prochaine, entre des équipes qui ont marqué en moyenne environ trois buts par match sur leur parcours vers les quatre derniers. Dans un règne qui a presque atteint sept ans – une longévité incroyable dans le football sud-américain actuel – l’entraîneur de River Marcelo Gallardo s’est habitué à être là-bas à la fin du tournoi.

Gagnants en 2015 et 2018, finalistes de peu battus l’an dernier, il s’agit de la quatrième demi-finale consécutive de River et de la cinquième en six ans. Gallardo leur fait jouer un football expansif et attrayant qui est une partie essentielle de l’identité du club. Il a un certain nombre de systèmes tactiques dans sa manche, mais quelle que soit la façon dont ils s’alignent, River cherche à faire pétiller la balle et à utiliser toute la largeur du terrain.

River Plate a joué contre Boca en championnat la semaine dernière, mais pourrait se retrouver en finale de la Copa Libertadores. MARCELO ENDELLI / POOL / AFP via Getty Images

Los Millionarios sont riches d’options d’attaque; Matias Suarez travaille bien les flancs, avec l’attaquant colombien Rafael Santos Borre un spécialiste de la mise derrière la défense adverse. Un autre Colombien, Jorge Carrascal, est plein de talent tandis que le jeune attaquant Julian Alvarez a l’air d’un vrai pur-sang. Et il y a la combinaison du pied droit et du pied gauche des milieux offensifs Nico De La Cruz et Nacho Fernandez pour mettre en place le jeu, ainsi que de l’arrière droit offensif Gonzalo Montiel, souvent déclenché par une longue passe croisée. Les doutes sont à l’autre bout. À la fin de 2019, River semblait avoir la finale contre le Flamengo du Brésil dans le sac, seulement pour que la défense s’effondre dans les cinq dernières minutes.

Palmeiras les attaquera désormais avec plus de rapidité et d’habileté d’attaque que lors des huitièmes de finale précédents. Entraînés par le Portugais Abel Ferreira, les Brésiliens peuvent tirer sur la contre-attaque à la vitesse des ailiers Rony et, si en forme, du jeune révélateur Gabriel Veron. L’avant-centre Luiz Adriano, maintenant remis d’une blessure, et rejoue au but ou est lancé derrière la ligne défensive, et à gauche, Gustavo Scarpa a la possibilité d’utiliser l’espace derrière Montiel, de dériver dans le champ et de tirer au but. Et, bien organisé par le Paraguayen Gustavo Gomez, Palmeiras semble avoir la défense la plus serrée.

Ils ont accumulé les buts – 29 en 10 matchs. Mais là où River en a concédé neuf, Palmeiras n’en a laissé que quatre. Les deux équipes ont des records à domicile à 100%, et il sera très intéressant de voir à quel point River pousse pour tirer le meilleur parti de l’avantage à domicile – bien que, avec leur stade en cours de révision, ils utilisent le terrain d’Independiente. Au besoin, les hommes de Gallardo croiront en leur capacité à s’imposer à Sao Paulo la semaine prochaine. Il peut être tentant d’adopter une approche plus prudente et de réduire le risque que Palmeiras marque des buts à l’extérieur lors de la contre-attaque. Une chose peut être garantie – Gallardo aura un plan spécial pour l’occasion.

Boca-Santos une vitrine des clubs de Pelé, Maradona

Bizarrement, les supporters de Boca Juniors se retrouveront au moins à moitié espérant que Gallardo trouvera les réponses et River l’emportera. Ils veulent remporter leur premier titre depuis 2007. Mais le rêve ne sera complet que si le tour de victoire se déroule autour d’une équipe River battue. À moins que cela ne se produise, le 9 décembre 2018, lorsque River a battu Boca lors de cette finale controversée tenue à Madrid, continuera d’être une date qui leur sera lancée.

Les espoirs de Boca reposent sur Carlos Tevez – et pas seulement à cause de sa relation personnelle avec Maradona. Il y a un an, Tevez semblait tout lavé. Mais l’entraîneur Miguel Angel Russo, qui a porté le club à ce titre en 2007, est revenu et a fait toute la différence. Il est conscient que Tevez est le genre de joueur qui a besoin de se sentir important. Ruso a donc construit l’attaque autour de lui et Tevez a bien réagi. L’équipe fonctionne mieux quand il peut travailler derrière un avant-centre, probablement Ramon Abila lors du match aller de mercredi, poussant la défense plus profondément et lui ouvrant de l’espace.

Boca est fort sur les flancs. Sur la gauche, des ravages peuvent être causés par le duo colombien de l’arrière latéral déchaîné Frank Fabra et de l’ailier droit incroyablement fort Sebastian Villa. De l’autre côté, la menace vient des compétences subtiles d’Eduardo Salvio, si habile à chronométrer ses courses dans la surface. Ils cherchent à garder les choses serrées au milieu, où la nouvelle d’une possible blessure au milieu de terrain Jorman Campuzano est une préoccupation, et la défense, avec seulement trois buts encaissés, est la meilleure de la compétition. Santos devrait sûrement chercher à tester cette défense à Buenos Aires mercredi soir.

Santos doit frapper Boca pour atteindre la finale au Maracana. Amanda Perobelli – Piscine / Getty Images

En 2018, lors de son précédent mandat, l’entraîneur Cica a emmené Santos en Argentine pour affronter Independiente avec, sur papier, un puissant front trois. Son équipe n’a pas réussi à réaliser un seul tir au but, sur ou hors de la cible. Quelque chose de plus audacieux serait mieux cette fois – surtout parce que le courage a été un facteur clé pour que l’équipe atteigne les quatre derniers. Les trois autres équipes sont devenues des demi-finalistes réguliers. C’est la première fois que Santos va aussi loin depuis 2012 – et personne ne s’attendait à ce qu’ils le fassent cette fois. Le club a subi des changements d’entraîneur, des crises de blessures, des épidémies de coronavirus – et ils sont fauchés. Le président a été destitué et le club interdit par la FIFA de faire de nouvelles signatures. Cela les a forcés à aller avec les jeunes – et dans le siècle actuel, cela a été une spécialité de club.

Santos est une ville portuaire à environ 60 miles en bas de la colline de la métropole de Sao Paulo. La ville compte bien moins d’un demi-million d’habitants – ce qui fait du club l’une des histoires les plus étonnantes de l’histoire du football. À l’époque de Pelé, ils avaient la prétention d’être considérés comme la meilleure équipe du monde et ont remporté les Libertadores deux fois en 1962 et 1963. Ensuite, ils ont inévitablement reculé, pour reprendre la gloire contentielle en 2011 derrière le jeu de Neymar.

Mais des vagues successives de jeunes ont mis le O Peixe retour sur la carte. Cuca aligne l’équipe avec deux ailiers. Marinho à droite intervient pour déchaîner ses missiles du pied gauche, le petit Vénézuélien Yefferson Soteldo joue normalement à droite, tourmentant les défenseurs avec ses dribbles. Entre les deux se trouve Kaio Jorge, un avant-centre avec une touche de Roberto Firmino à son sujet. Le joueur de 18 ans peut opérer dans la surface de réparation, mais peut également reculer et marquer, permettant aux ailiers de rester haut et de passer des passes intelligentes.

Le trio de milieu de terrain, dans lequel Sandry, un autre adolescent, a soudainement émergé, aime appuyer de manière agressive – ce qu’ils peuvent faire en toute sécurité en sachant que derrière eux Lucas Verissimo est l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Amérique du Sud. Mais il ne sera pas au Brésil tant que la puissance portugaise Benfica travaille sur un accord pour lui. Verissimo a dû être amené sur le terrain en quart de finale, et rien ne garantit qu’il sera présent pour les deux manches de la demi-finale.

Voilà donc un autre obstacle placé sur le chemin de Santos. Ils ont dépassé tous les autres jusqu’à présent. Peuvent-ils recommencer et faire leur part pour empêcher une finale Boca-River? Dans les matches à élimination directe dans les compétitions continentales actuelles, l’Argentine bat le Brésil par la marge alarmante de 7-1. Des clubs argentins ont éliminé trois Brésiliens dans les Libertadores et quatre dans la Sudamericana, où le Brésil a eu son seul succès – jusqu’à présent. Mais maintenant, les vrais combats commencent.