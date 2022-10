Boca Juniors veut une victoire de River Plate dans la course folle de l’Argentine

La campagne de la ligue argentine se termine dimanche, et la course au titre s’est déroulée comme un épisode de l’émission télévisée d’animation “Wacky Races” où la plupart des principaux prétendants se retrouvent dans un tas de bord de route.

Pendant un moment, il a semblé que les romantiques auraient quelque chose à célébrer – un premier titre pour l’Atletico Tucuman. Club des provinces du nord avec 120 ans d’histoire, l’ascension de Tucuman représente une évolution du football argentin loin de la centralisation excessive autour de Buenos Aires. Mais à la fin, c’était comme si la proximité du succès était un facteur inhibiteur, et Tucuman s’est effondré dans les phases finales.

Gimnasia de La Plata faisait également une offre surprise. Leur seul titre précédent remonte à 1929, alors que le jeu était encore amateur. Ils étaient à la chasse pendant un certain temps, mais le manque de buts – 25 en 26 matches – a prouvé leur perte. Depuis la banlieue nord de la capitale, l’équipe de buteurs libres de Tigre a été en lice pendant un certain temps, et à Buenos Aires même, Huracan s’est bien battu.

L’équipe Powerhouse de River Plate a marqué plus de buts que quiconque, mais au cours de la dernière année de l’entraîneur Marcelo Gallardo, le Millionnaires ont eu du mal à remplacer la qualité de Julian Alvarez, transféré à Manchester City, et peut-être plus encore, la structure offerte par le milieu de terrain Enzo Fernandez, désormais de Benfica. Une défaite à domicile dimanche face à Rosario Central, entraîné par Carlos Tevez, a mis fin à leurs espoirs.

Il reste donc deux équipes dans la course à ce titre, des géants traditionnels qui se sont déjà affrontés cette année dans les étapes décisives.

A noter que l’Argentine joue actuellement deux championnats par an. Le premier tournoi plus tôt cette année – la Copa de la Liga Profesional – est sur une base éliminatoire, avec une séparation en deux groupes de quatorze suivie d’une phase à élimination directe pour décider du champion, qui a été remporté par Boca Juniors.

Mais l’équipe exceptionnelle de la compétition était le Racing, du cœur du football d’Avellanada, juste de l’autre côté de la rivière de Buenos Aires. En demi-finale, ils ont affronté Boca. Les courses étaient de loin la meilleure équipe. Mais ils n’ont pas pu marquer et après un match nul 0-0, le match s’est soldé par une fusillade. Boca est sorti vainqueur et a battu Tigre 3-0 en finale.

Boca Juniors a une mince avance sur le Racing dans la course au titre et pourrait avoir besoin de l’aide de ses rivaux amers River Plate. Rodrigo Valle/Getty Images

L’actuelle Liga Profesional de Futbol est un format de ligue traditionnel, les 28 équipes de première division s’affrontant toutes une fois. Et il s’agit encore une fois de Boca et du Racing.

Mardi, le Racing s’est mis en tête lorsqu’un but tardif de l’avant-centre combatif Enzo Copetti leur a donné une victoire 1-0 à Lanus. Mais jeudi, Boca avait le nez devant. Il y a deux semaines, leur visite à Gimnasia a dû être abandonnée au milieu de scènes inquiétantes lorsque la police a perdu le contrôle de la foule à l’extérieur du terrain et que des gaz lacrymogènes ont dérivé dans le stade. Jeudi, les 81 minutes restantes ont été jouées et Boca a creusé profondément pour gagner 2-1.

Entrant dans le dernier tour de ce dimanche, le sort de Boca est entre leurs mains. Ils devancent le Racing d’un point. Une différence de buts de plus six après 26 matchs raconte son histoire. Boca a remporté une succession de victoires étroites. Leur campagne a été frappée par les blessures. L’attaquant clé colombien Sebastian Villa a raté beaucoup d’action et commence seulement à peine à retrouver son chemin. L’ancien défenseur de Manchester United Marcos Rojo est blessé et est désormais rejoint par l’avant-centre Dario Benedetto. Les jeunes ont dû grandir rapidement. Au milieu de terrain central, Alan Varela, 21 ans, a dû assumer ses responsabilités, tandis que l’ailier de 20 ans, Luca Langoni, a été la trouvaille de la saison.

L’ancien arrière droit de Boca, Hugo Ibarra, fait du bon travail dans son premier rôle d’entraîneur senior – tandis que le Racing est entraîné par une ancienne star de Boca encore plus jeune. Fernando Gago n’a que 36 ans, il est revenu dans son pays natal après avoir joué au Real Madrid, à l’AS Roma et à Valence. L’un des points positifs du football argentin actuel est le nombre de joueurs récemment retraités qui sont maintenant des entraîneurs prometteurs, et Gago pourrait être le meilleur du lot.

La course, dirigée par l’entraîneur très apprécié Fernando Gago, pourrait avoir besoin de ses rivaux Independiente pour battre son ancienne équipe Boca. Rodrigo Valle/Getty Images

Il y a du feu dans ses yeux, peut-être né de la frustration. Sa carrière sur le terrain a été bonne. Mais sans une succession de blessures, cela aurait pu être formidable. Il y a donc beaucoup de choses qu’il veut encore accomplir, et son équipe Racing est férocement compétitive. Peu de gens pourraient reprocher au Racing son tour d’honneur dimanche. Pendant toute l’année, ils ont été la meilleure équipe et méritent un trophée.

Mais cet avantage d’un point place Boca aux commandes – cela et l’identité des adversaires de dimanche. Au tour final, Boca accueille Independiente, un club dont le stade n’est qu’à quelques mètres du Racing. Les deux, bien sûr, sont des rivaux acharnés, ce qui conduit à une question évidente ; Independiente sera-t-il prêt à tout donner pour empêcher Boca de gagner – et ainsi aider le Racing à remporter le titre ?

Par un caprice du destin et du calendrier des rencontres, le Racing est dans une situation similaire. Ils sont chez eux face à River Plate, les rivaux historiques de Boca, et ils manquent peut-être aussi un peu de motivation. Mais si Boca gagne son match, cela n’aura aucune pertinence. Le titre sera décidé. Il y a une façon pour que l’action se poursuive au-delà du dimanche. Si Boca perd son match et que le Racing fait match nul, les deux équipes seront à égalité de points.

Dans ce cas, les deux équipes devraient se rencontrer dans un décideur. Il est peu probable. Mais ce serait en accord avec la sensation “Wacky Races” de la campagne s’il y avait des bouffonneries à la Dick Dastardly, et cela mettrait en place une conclusion passionnante de la saison de la ligue.