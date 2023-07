Boca Juniors signe l’Uruguayen Edinson Cavani de Valence

L’attaquant uruguayen Edinson Cavani a rejoint Boca Juniors suite à la résiliation de son contrat avec Valence en Liga, a annoncé samedi le club argentin.

Le joueur de 36 ans a signé un contrat de 18 mois, Boca demandant un délai supplémentaire à la FA argentine pour enregistrer l’attaquant pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores, ont indiqué les médias locaux.

« Heureux de vous avoir à la maison », a écrit le club basé à Buenos Aires sur les réseaux sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter, accompagné d’une vidéo accueillant le joueur qui a beaucoup voyagé.

Cavani, qui a commencé sa carrière avec le Danubio uruguayen, a déménagé en Europe en 2007 lorsqu’il a rejoint Palerme. Après quatre saisons, il est passé à Naples, où il a marqué 104 buts en 138 matchs et remporté la Coppa Italia.

En 2013, il a signé pour le Paris Saint-Germain, où il a joué pendant sept ans, devenant le meilleur buteur de tous les temps du club – un record qu’il a détenu jusqu’à la saison dernière lorsque l’attaquant français Kylian Mbappé l’a dépassé en marquant 212 buts toutes compétitions confondues.

Il a remporté six titres de Ligue 1, cinq Coupes de France et six Coupes de la Ligue à Paris ainsi qu’une médaille de vice-champion en Ligue des champions.

Cavani a rejoint Manchester United en 2020 avant de déménager à Valence sur un transfert gratuit deux ans plus tard. Le club espagnol a convenu plus tôt samedi de résilier mutuellement le contrat de l’attaquant, qui devait expirer l’année prochaine.

Cavani a fait 136 apparitions et marqué 58 buts pour l’Uruguay pour devenir leur deuxième meilleur buteur derrière Luis Suarez. Il a aidé son pays à remporter le titre de la Copa America 2011.