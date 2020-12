Tout est toujours d’actualité – Boca Juniors peut encore rêver de remporter la Copa Libertadores pour honorer la mémoire de Diego Maradona et de rencontrer son rival de Buenos Aires River Plate en finale pour la deuxième fois en trois ans. Et il y a maintenant la certitude d’une demi-finale sur le thème de Pelé contre Maradona sur deux manches en janvier après que Boca a organisé une rencontre avec le Brésilien Santos après avoir battu ses compatriotes Racing 2-1 au total.

Boca a perdu 1-0 lors du match aller de la semaine dernière, une deuxième défaite consécutive d’un seul but, une deuxième démonstration consécutive lugubre. L’entraîneur Miguel Angel Russo avait un gros appel à faire et peut se sentir heureux d’avoir bien fait les choses. L’avant-centre Franco Soldano a beaucoup de critiques, ce qui n’est pas une surprise compte tenu de son récent record – un but en championnat ce week-end était son premier en 16 matches. Soldano a clairement ses limites, et les couteaux ont été aiguisés lorsqu’il a perdu une chance claire dès le début du match. Pour dire les choses clairement, il manquait de ruse pour battre le gardien Gabriel Arias.

Mais cette décision a mis en évidence pourquoi Soldano était le bon choix pour ce jeu. La course joue avec un dos à trois, dans le but de rester compact le plus haut possible sur le terrain. Pour la première chance, Soldano a pu courir derrière sa ligne défensive haute. Cela a effrayé Racing en se défendant plus profondément. La mobilité de Soldano a permis à Carlos Tevez de circuler, et une fois que Racing a été contraint de reculer, Boca a pu trouver la pièce le long des flancs pour tourner la vis.

L’entraîneur de course Sebastian Beccacece recherche de solides performances de ses ailiers, Fabricio Dominguez et Eugenio Mena – et il y avait un aperçu de ce qui aurait été un but vital à l’extérieur en première mi-temps lorsque la poussée de Dominguez a offert une chance à Lorenzo. Melgarejo, qui a tiré son tir au loin. Le risque évident est que l’opposition puisse entrer dans l’espace derrière les arrières latéraux – et Boca l’a fait maintes et maintes fois. Les courses ont été incapables de faire face aux combinaisons arrière / ailier de Boca de Leo Jara et Eduardo Salvio à droite et Frank Fabra et Sebastian Villa à gauche.

Arias a été remarquable lors du triomphe surprise du dernier tour contre le champion en titre Flamengo du Brésil. Il était encore meilleur contre Boca, réalisant une série de magnifiques arrêts. Mais il ne pouvait rien faire pour empêcher un but qui avait tout à voir avec la domination de Boca sur les flancs. Mena avait été tirée dans le champ et n’était pas assez serrée pour empêcher Jara d’envoyer une croix profonde depuis la droite de Boca. Dominguez a été battu en l’air par Villa, et le ballon est tombé pour Salvio pour guider une tête dans le coin supérieur.

Les Boca Juniors pourraient avoir la chance de venger leur défaite finale de la Copa Libertadores 2018 contre River Plate – s’ils parviennent à dépasser Santos. Getty

Entraîneur proactif, Beccacece a fait deux changements à l’intervalle, espérant que son équipe pourrait trouver un rythme d’attaque suffisant pour marquer un but à l’extérieur. Mais il se pourrait bien qu’il ait montré un excès de loyauté envers Lisandro Lopez, son capitaine et vétéran avant-centre. Lopez n’a pas trouvé la cible depuis octobre de l’année dernière. La statistique est légèrement cruelle car elle est incluse dans cette période est la pause estivale en Argentine et la longue pause pour la pandémie de coronavirus. Même ainsi, cela semble indiquer que le temps lui a volé une grande partie de sa menace pour le but. Il aurait été un candidat évident pour quitter le terrain dans une équipe effectuant deux substitutions offensives. Mais Beccacece a gardé confiance en lui, enlevant le talentueux Mathias Rojas et utilisant Lopez dans un rôle de milieu de terrain plus profond.

Tout s’est mal passé à l’heure. Boca a habilement déplacé le ballon de gauche à droite, Salvio a fait un dribble à l’extérieur et Lopez s’est lancé avec un défi maladroit qui a donné un penalty clair. Villa a été un choix surprise pour se hisser sur place. Arias avait eu raison de lui toute la nuit et avait plongé dans le bon sens – mais pas assez loin, et Boca était en tête au total.

Lopez a été renvoyé à l’avant, avec l’adolescent intéressant Carlos Alvarez au milieu de terrain. C’est Alvarez qui s’est rapproché le plus d’un but du Racing, frappant un tir que le gardien de Boca Esteban Andrada a dû surveiller de près pour pousser le rebond. Mais avec seulement trois buts encaissés, Boca peut se vanter du meilleur bilan défensif de la compétition, et ils ont joué la dernière demi-heure avec peu d’alarme.

Les Boca Juniors en sont donc à leur troisième demi-finale consécutive de Libertadores et à leur quatrième en cinq ans. La seule chose qu’ils jugeront assez bonne est leur premier titre depuis 2007, remporté de préférence contre River Plate pour venger la défaite qu’ils ont subie aux mains de leurs plus grands rivaux lors de la finale 2018. Tout d’abord, cependant, il y a la question intrigante d’une demi-finale opposant Santos à Boca Juniors, sur laquelle l’ombre des deux plus grands joueurs d’Amérique du Sud ne manquera pas de planer.