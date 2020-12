Trois des demi-finalistes ont été définis dans la Copa Libertadores d’Amérique du Sud avec River Plate et les puissances brésiliennes Palmeiras et Santos frappant leurs billets.

Mais si Boca Juniors est capable de renverser l’avance 1-0 du Racing au match aller et de mettre en place un dernier quatre des deux clubs de Buenos Aires et deux équipes de l’État de Sao Paulo, alors trois scénarios puissants seront toujours en vie.

L’un est le rêve de Boca de se venger de la défaite subie en 2018 en finale aux mains de leurs rivaux historiques River Plate. Boca ne veut pas seulement atteindre la finale le 30 janvier au Maracana, ils veulent jouer à River là-bas – devraient tous les deux avancer – et rembourser leur défaite contre Los Millionarios à Madrid dans l’une des éditions les plus mémorables du tournoi.

Le deuxième scénario est le désir de remporter le titre pour rendre hommage à la mémoire de feu Diego Maradona. C’est à cause du décès de Maradona que le programme de Boca a une semaine de retard sur tout le monde. Ils devaient affronter le Brésilien Internacional le jour de sa mort. Ce match a été reporté de sept jours et, au départ, tout s’est déroulé comme prévu. Ils étaient tout à fait dominants auraient dû gagner plus que la marge de 1-0. Carlos Tevez, l’idole actuelle et un grand ami de Maradona, a marqué le but et célébré dans un style approprié, retirant son maillot pour révéler un vieux haut Boca n ° 10 qui appartenait à Maradona.

Boca Juniors joue pour la légende du club Diego Maradona dans leur chasse à la Copa Libertadores. ALEJANDRO PAGNI / POOL / AFP via Getty Images

Les événements ultérieurs semblent toutefois indiquer une conclusion inquiétante. La performance de Boca ce soir-là a peut-être moins à voir avec ses propres mérites, et plus à voir avec une formation de départ désastreuse choisie par Abel Braga, l’entraîneur récemment nommé par l’Inter. Une semaine plus tard à Buenos Aires, l’Inter a beaucoup changé et grandement amélioré. Cette fois, Boca a eu la chance de repartir avec une défaite 1-0 et de sceller sa place en quarts de finale après une séance de tirs au but.

Et puis, il y a une semaine, Boca était tout aussi pauvre lors de sa défaite 1-0 à travers la ville contre le Racing. Ils ont à peine eu l’air de marquer lors des deux derniers matchs et ont perdu des matchs consécutifs dans la compétition pour la première fois depuis les demi-finales de 2016.

Mais si Boca peut venir par derrière pour se qualifier dans son célèbre stade Bombonera, alors il met en place un troisième scénario puissant pour la demi-finale – les Boca Juniors de Diego Maradona contre les Santos de Pele.

Maintenant, ils doivent gagner – ce qui signifie qu’il est temps de prendre une décision pour Miguel Angel Russo, qui était également en charge lorsque Boca a remporté le titre pour la dernière fois en 2007. Une grande partie du succès de Russo cette année repose sur la façon dont il l’a fait. traité avec le vétéran Tevez, qui avait l’air d’une couleur éclatée l’année dernière sous le précédent entraîneur Gustavo Alfaro. Russo a galvanisé et rajeuni le joueur de 36 ans en lui faisant se sentir important.

Alors, comment tirer le meilleur parti de Tevez mercredi? Il pouvait le jouer devant, comme il l’a fait au match aller, avec le talentueux mais capricieux colombien Edwin Cardona opérant juste derrière lui. Ou il pourrait faire appel à l’avant-centre travailleur mais limité Franco Soldano – qui a marqué son premier but en 16 matchs ce week-end – pour soulager Tevez.

Carlos Tevez portait le maillot de Maradona lors d’un récent match pour Boca. Silvio Avila-Pool / Getty Images

Le choix audacieux serait d’utiliser Cardona dans un rôle de milieu de terrain plus profond, même si cela pourrait laisser son équipe dangereusement ouverte. Boca devrait se méfier de trop s’engager à attaquer. Sous la direction du jeune Sebastian Beccacece, le Racing aura à cœur de marquer un but vital à l’extérieur. Et bien que l’avant-centre vétéran Lisando Lopez n’ait pas trouvé la cible depuis octobre de l’année dernière, il a le courage d’attacher les défenseurs de Boca et de glisser une passe à ses collègues attaquants.

Le Paraguayen Lorenzo Melgarejo est particulièrement dangereux, et a célébré son retour de blessure avec le seul but du match de la semaine dernière. Avec sa formation à trois défenseurs centraux, Beccacece cherchera à pousser et à défendre loin du but, et aussi à défendre avec le ballon lorsque cela est possible, en utilisant ses arrières latéraux pour gagner de la largeur en haut du terrain. La tâche de Boca n’est donc pas facile. Le Racing n’a concédé que 6 buts au cours des 9 matchs qu’il a disputés, n’en a pas encore concédé plus d’un par match et a résisté à la pression lors du tour précédent contre le champion en titre Flamengo.

La campagne de Santos, qui a remporté le concours pour la dernière fois en 2010 derrière un Neymar émergent, est une histoire extraordinaire à part entière. Le club a connu des problèmes financiers suffisamment profonds pour voir le président du club destitué et puni par la FIFA. Ils ont subi une épidémie de coronavirus, notamment la perte de l’un des ailier vedette Yeferson Soteldo, à la veille des quarts de finale. L’arrière central clé Lucas Verissimo veut partir et a dû être persuadé de jouer.

O Peixe se sont frayés un chemin jusqu’aux quarts de finale avec une série de victoires difficiles à un seul but. Et puis ils se sont heurtés à son compatriote Gremio sous une forme fulgurante et confiants à juste titre de se qualifier pour une quatrième demi-finale consécutive de Libertadores. Après un match nul 1-1 avec une équipe de jeunes, Santos a pris d’assaut les quatre derniers avec une victoire mémorable 4-1 au match retour – la seule fois dans la compétition de cette année, ils ont remporté un match avec une marge supérieure à un but.

Quoi qu’il arrive en janvier, Santos a eu une course de Copa Libertadores inoubliable. Mais la demi-finale sera encore plus mémorable si Boca est là pour les saluer et organiser un affrontement de l’équipe de O Rei contre le club de El Diez.