Boca Juniors et River Plate transpirent à la fin de la phase de groupes de la Copa Libertadores

Neuf clubs ont déjà réservé leur billet pour la phase à élimination directe de la Copa Libertadores. Sept places restent, et dans la dernière semaine d’action de phase de groupes, 15 clubs les poursuivent.

Le schéma des dernières années s’est répété. Jusqu’à présent, c’est une histoire de domination presque complète du Brésil et de l’Argentine. Quatre des équipes qualifiées viennent déjà du Brésil (Palmeiras et Flamengo, les deux derniers champions, plus Atletico Mineiro et Sao Paulo), et quatre viennent d’Argentine – Velez Sarsfield, Racing, Defensa y Justicia et Argentinos Juniors. Jusqu’à présent, le seul intrus est le Barcelone de l’Équateur, qui a disputé une belle campagne et scellé sa place la semaine dernière avec un match nul 0-0 contre Boca Juniors.

En effet, la chose frappante à propos de la participation argentine est que les seuls clubs du pays encore en sueur sur une place sont les deux grands, les finalistes 2018 River Plate et Boca Juniors. Boca semble avoir une tâche relativement simple devant eux. Ils assureront leur qualification mercredi avec une victoire à domicile contre The Strongest of Bolivia, une équipe qui a démenti son nom dans la compétition avec des défaites à l’extérieur de 4-0 et 5-0. Une victoire à Boca éliminerait le finaliste de l’année dernière, le Brésilien Santos.



Le cas de River Plate est un peu plus complexe car trois clubs sont impliqués – et il y a aussi l’épidémie de coronavirus qui a réduit River la semaine dernière à onze joueurs, aucun d’entre eux n’étant un gardien de but spécialisé. Les sonnettes d’alarme sonnaient fort lorsque deux autres ont été testés positifs, mais maintenant 15 semblent s’être rétablis, et River espère pouvoir nommer une équipe beaucoup plus forte pour le match de mardi à domicile contre Fluminense du Brésil, bien qu’il puisse y avoir des problèmes de niveau de forme physique. après la période de quarantaine. Un tirage au sort est suffisant pour River. Mais Fluminense prend le terrain avec une victoire pour être sûr.

Tout autre résultat les rend vulnérables aux Junior de Colombie, qui affrontent en même temps leurs compatriotes Santa Fe. Théoriquement Junior est le côté extérieur. Mais avec les troubles sociaux en Colombie, le match a été transféré dans un lieu neutre en Équateur. Santa Fe n’a que la fierté pour laquelle jouer, et si Junior peut les battre, surtout par plus d’un seul but, ils revendiqueront probablement l’une des places de qualification, mettant une réelle pression sur le match entre River et Fluminense. Il n’y a peut-être pas la valeur de nouveauté de la semaine dernière, lorsque River a été contraint d’aligner le milieu de terrain Enzo Perez dans le but. Néanmoins, cela pourrait être une nuit de grand drame à Buenos Aires.

Les Boca Juniors ne se sont pas encore qualifiés pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores, mais les récents adversaires de Barcelone, l’Équateur, l’ont fait. MARCELO ENDELLI / POOL / AFP via Getty Images

Les deux géants paraguayens, si traditionnels participants aux Libertadores, ont également du travail à faire. Dans le cas de Cerro Porteno, la tâche est assez simple. Ils sont dans une bataille directe avec l’Amérique de la Colombie. Les deux équipes se rencontrent au Paraguay mardi soir et Cerro Porteno doit éviter la défaite. Olimpia, triple championne, est dans une situation beaucoup plus serrée. Ils sont dans un groupe où les quatre équipes sont toujours en lice.

Mais, derrière aux points et avec une terrible différence de buts, Olimpia est dans la pire position. L’équipe la mieux placée, avec un pied et quatre orteils en phase à élimination directe, est l’Internacional du Brésil. Et à moins d’un effondrement brésilien extraordinaire à la maison de Always Ready of Bolivia, Olimpia peut se réjouir du fait que leur destin est entre leurs mains.

Une victoire par une marge de quatre buts est nécessaire contre le Deportivo Tachira du Venezuela. Ça ne sera pas facile. Tachira est plein de confiance après la raclée 7-2 de Always Ready la semaine dernière. Mais peuvent-ils résister à ce qui sera sûrement un assaut d’Olimpia? Ce sera une nuit pour des personnages forts, des deux côtés.

Cela laisse une place, du groupe si étonnamment et impressionnant dominé par Argentinos Juniors. Avec une place déjà réservée, les Argentinos pourraient retirer le pied de la pédale pour leur visite en Uruguay pour affronter Nacional. Les Uruguayens l’espèrent certainement. Nacional est actuellement en bas du groupe, mais espère qu’une victoire mercredi soir les dépassera de leurs deux rivaux, l’Universidad Catolica du Chili et l’Atletico Nacional de Colombie, qui se rencontrent à Santiago. Catolica de Gus Poyet est en pole position. Une victoire les enverra avec Argentinos.

Pour l’Atletico Nacional, il s’agit de redécouvrir leur forme il y a quelques semaines. Ils ont si bien commencé, mais ont maintenant disputé trois matchs sans but. Ils restent des adversaires dangereux, qui ont complètement surpassé Catolica lors du match à domicile en avril, et ont en eux de retrouver ce mélange. Nacional de l’Uruguay espère que ce match est nul.

A défaut, que les Colombiens gagnent par un seul but, de sorte qu’une victoire décisive sur les Argentinos puisse les ramener à la maison sur la différence de buts. Quoi qu’il arrive, il y a la garantie qu’une équipe passe du Chili, de la Colombie ou de l’Uruguay – diluant un peu la domination du Brésil et de l’Argentine dans les dernières étapes de la compétition.