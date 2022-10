Boca Juniors et le match de Gimnasia abandonnés alors que des gaz lacrymogènes frappent le terrain, faisant une personne morte

Les joueurs et les entraîneurs se couvrent le visage alors que les gaz lacrymogènes filtrent sur le terrain pendant le match entre Boca Juniors et Gimnasia. Getty Images

Au moins une personne est décédée après que des affrontements entre supporters et policiers ont forcé l’abandon jeudi du match de championnat argentin entre Gimnasia La Plata et Boca Juniors.

Le match a été arrêté après neuf minutes au milieu de graves incidents à l’extérieur du stade qui ont conduit la police à tirer des gaz lacrymogènes.

Selon les autorités, les fans de l’équipe locale Gimnasia tentaient de se frayer un chemin dans un stade déjà bondé. La police a utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour forcer les fans à battre en retraite.

“Malheureusement, il y a un mort. Il est mort d’un problème cardiaque”, a déclaré Sergio Berni, ministre de la sécurité de la province de Buenos Aires. Les gaz lacrymogènes sont entrés sur le terrain avec des images montrant des joueurs et des supporters se couvrant le visage, tandis que leur chemin sur le terrain à la recherche d’une sortie rapide.

L’Association argentine de football a publié un déclaration sur son compte Twitter condamnant l’incident et la violence : “L’AFA nie fermement les événements qui se sont déroulés aujourd’hui aux abords du stade Gimnasia et exprime son engagement à continuer à travailler pour éradiquer ce genre d’incidents qui ternissent l’esprit du football.”

Le joueur de Gimnasia, Leonardo Morales, a déclaré: “Mon fils de 2 ans ne pouvait pas respirer. Nous sommes désespérés et inquiets pour toutes les personnes dans les gradins. C’est fou. Nous jouions à un match de football normal et cela s’est transformé en ceci et le sentiment que nos proches ont failli mourir.”

L’incident en Argentine fait suite à une tragédie lors d’un match de football en Indonésie samedi qui a fait au moins 125 morts après que la police a tiré des gaz lacrymogènes à l’intérieur du stade, provoquant des scènes chaotiques où les supporters ont été piétinés et étouffés.

L’attention en Indonésie s’est immédiatement concentrée sur l’utilisation de gaz lacrymogènes par la police, et des témoins ont décrit des policiers les frappant avec des bâtons et des boucliers avant de tirer des cartouches directement dans la foule.

Lundi, un chef de la police indonésienne et neuf officiers d’élite ont été démis de leurs fonctions, tandis que 18 autres faisaient l’objet d’une enquête alors que le gouvernement tentait de déterminer ce qui avait conduit à l’usage de la force et des gaz lacrymogènes.