Dans un étrange coup du sort, le gardien des éternels rivaux de Boca Juniors, River Plate, a fait en sorte que le trophée argentin revienne à La Bombonera. Mariano Gabriel Sanchez/Agence Anadolu via Getty Images

Boca Juniors est champion d’Argentine et le doit au gardien de River Plate, son grand rival.

Cette campagne de ligue a été si pleine de hauts et de bas qu’elle n’aurait pas pu se terminer tranquillement. Après 26 manches de Wacky Races, la manche finale ne pouvait être qu’un tour d’honneur pour les vainqueurs.

Six équipes étaient en lice. Un par un, ils sont tous tombés au bord du chemin, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux, et le dernier dimanche, Boca Juniors a mené le Racing d’un point.

Les deux camps étaient chez eux et, par un étrange caprice du destin, chacun rencontra les rivaux historiques de l’autre. Boca affrontait Independiente, tandis que le Racing affrontait River Plate.

Cela a conduit à une question immédiate : Independiente ou River dérangeraient-ils trop ? Il n’y avait rien dans le jeu pour eux. Pourquoi transpirer lors du dernier match de la saison alors qu’une victoire ne profiterait qu’à leurs rivaux ? Peut-être, alors, l’opposition partirait-elle tôt en vacances – ce qui a clairement profité à Boca. Cette avance d’un point signifiait que le sort de Boca était entre leurs mains; gagner – contre des adversaires à la motivation douteuse – et ils seraient champions.

Heureusement, pour l’honneur du football, ni Independiente ni River Plate n’avaient lu ce scénario. S’en sont suivis deux matchs âprement disputés, joués en même temps, avec le destin du titre toujours en question jusque dans les arrêts de jeu.

Il y avait une possibilité alléchante – que les équipes terminent à égalité de points, nécessitant ainsi une éliminatoire en milieu de semaine pour décider des choses. Cela semblait peu probable. La seule façon dont cela pouvait arriver était que Boca perde pendant que le Racing faisait match nul.

Mais l’occasion s’est concrétisée en première mi-temps, lorsque Boca a concédé un penalty, froidement transformé pour Independiente par Leandro Fernandez. Avec Racing et River toujours sans but, les séries éliminatoires étaient lancées. Mais à peine deux minutes plus tard, Boca était à égalité, un coup franc fouetté par Oscar Romero jeté un coup d’œil dans le coin le plus éloigné par Pol Fernandez.

Boca a été une campagne pleine de victoires étroites – terminant une saison de 27 matchs avec une différence de buts de seulement +6. Ils ont souffert de blessures – le défenseur Marcos Rojo et l’avant-centre Dario Benedetto ont raté ce match et l’attaquant colombien clé Sebastian Villa se sent toujours de retour après une mise à pied. Il a été introduit à la mi-temps et a rapidement fait sentir sa présence, frappant un superbe coup franc à l’intérieur du premier poteau. Boca était en tête, et sûrement la seconde mi-temps se transformerait en un cortège de victoire.

Peu de temps après, cependant, Matias Rojas a marqué pour le Racing depuis le point de penalty dans leur match – un rappel que Boca pourrait avoir besoin de conserver cette avance. A 10 minutes de la fin, River Plate a égalisé. Mais presque simultanément Independiente égalisait également, un corner de la tête de la tête du jeune remplaçant Nicolas Vallejo.

La ligne d’arrivée était en vue, et soudain, tous les résultats possibles étaient encore possibles. Si Independiente marquait à nouveau, alors Boca et le Racing devraient en effet jouer. Mais si le Racing devait en obtenir un autre, alors le titre pourrait être le leur. Et, à l’approche du coup de sifflet final, ils ont écopé d’un autre penalty. Cela avait l’air doux – et si les choses avaient fonctionné différemment, cela aurait été très controversé. Mais l’arbitre a pointé l’endroit. Rojas, cependant, avait déjà été remplacé. Racing a dû trouver un autre tireur de pénalité pour le coup de pied le plus important de l’année. Les deux jeux se sont arrêtés. La nouvelle a atteint le stade de Boca, où une pause pour blessure a permis à la foule de suivre les événements à travers Buenos Aires par radio. Up intensifié Jonathan Galvan.

Il était déterminé à ne pas monter haut et courir le risque que l’adrénaline ruine ses calculs et prenne le coup de pied par-dessus la barre. Alors il frappa prudemment bas à droite du gardien. Et Franco Armani, gardien argentin lors de la dernière Coupe du monde et l’un des remplaçants cette fois, a deviné juste et plongé pour faire le bloc.

La chance était toujours là sur le rebond. Mais avec le but béant, Nico Oroz a frappé trop haut. Le moment et le titre étaient passés. Le gardien de River Plate avait remis à Boca un cadeau de Noël anticipé. Les fans de Boca pourraient pousser un soupir de soulagement, puis recommencer à chanter leur côté au-delà de la ligne.

Ils n’avaient plus qu’à se réjouir avant le coup de sifflet final. La course avait encore besoin d’un objectif. À présent en lambeaux et désespérés, ils se sont précipités vers l’avant et se sont laissés ouverts à l’arrière. River en a profité avec un vainqueur tardif. Le match nul 2-2 de Boca avec Independiente a suffi à leur donner le titre avec une marge de deux points.