Boca Juniors a six inculpés par la police après le choc de la Copa Libertadores

La police brésilienne a inculpé mercredi six joueurs et officiels de Boca Juniors, un jour après qu’ils aient été impliqués dans des affrontements avec des rivaux et la police après leur élimination en Copa Libertadores par l’Atletico Mineiro.

Deux ont été accusés d’avoir endommagé des biens et libérés après avoir payé une caution de 3000 reais (574 $) chacun, a indiqué la police de l’État de Minas Gerais dans un communiqué.

Quatre autres personnes du club argentin ont été accusées d’avoir causé des lésions corporelles et d’avoir abusé des autorités. Ils ont été libérés après avoir « formellement accepté de comparaître devant un juge » à une date ultérieure, ajoute le communiqué.

Aucun des six n’a été identifié par son nom.

Boca, l’un des plus grands clubs d’Argentine, a éliminé mardi soir les Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions, au stade Mineirao de Belo Horizonte.

Le match s’est terminé 0-0 et l’équipe locale a gagné 3-1 aux tirs au but.

Cependant, Boca a vu un but refusé en seconde période après une longue consultation avec l’arbitre assistant vidéo (VAR).

L’équipe argentine a également eu un but refusé par la VAR lors du match aller vierge.

Les joueurs et les officiels de Boca en colère se sont affrontés avec leurs rivaux sur le côté du terrain alors que l’arbitre regardait le moniteur VAR et il y avait plus de problèmes dans le tunnel et les vestiaires après le coup de sifflet final.

La police brésilienne a utilisé du gaz poivré contre les joueurs et les officiels de Boca à la porte de leur vestiaire après le match, avec des vidéos montrant les joueurs s’étouffant alors qu’ils criaient des injures aux agents des forces de l’ordre.