Bob’s Burgers : le film – Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Êtes-vous prêt à prendre une grosse bouchée juteuse d’un bon hamburger sur grand écran ? Bob, Linda, Tina, Gene, Louise – et le reste de la bande – feront partie du film « Bob Burgers ». Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Il est presque temps de couper votre moustache, de terminer votre dernière fan fiction maladroite (on vous voit, Tina) et de commander le plat du jour. Après beaucoup de retard, Le film de Bob’s Burger est presque là ! Un long métrage sur grand écran basé sur la sitcom télévisée d’animation Fox est en préparation depuis ans, et l’attente est presque terminée. Alors que nous nous préparons à voir ce que font la famille Belcher et le reste d’Ocean Avenue, voici ce que nous savons du film.

Date de sortie et détails du streaming

Le film Bob’s Burgers est actuellement prévu pour une sortie en salles le 27 mai 2022. Actuellement, il n’est prévu que pour une sortie en salles et n’aura pas de première en streaming «le même jour», comme d’autres films par le passé.

Bien sûr, tout cela peut changer dans les mois précédant la première si une nouvelle variante du coronavirus COVID-19 apparaît. Mais, à partir de maintenant, il devrait sortir en premier dans les salles. Après cela, lorsqu’il sera disponible à la demande, il ira à HBO Max, car 20th Century Studio a toujours un accord avec cette plate-forme qui a été conclu avant que Disney ne l’acquière. Cet accord expirera fin 2022, ce qui signifie que tous Les hamburgers de Bob le contenu migrera vers Hulu ou Disney+ (par Collisionneur). Depuis décembre 2021, tous Les hamburgers de Bob est disponible sur Hulu aux États-Unis (et sur Disney+ pour ceux dans les pays sans Hulu.)

En décembre 2021, il n’y avait pas de bande-annonce. Cependant, le créateur de la série (et le réalisateur du film) Laurent Bouchard a laissé entendre lors du San Diego Comic-Con 2021 qu’il allait arriver. « Nous allons être dans les théâtres – c’est mon engagement », a-t-il déclaré, par Date limite. « Je pense que très bientôt, nous allons commencer à sortir des bandes-annonces, de l’art, des clips, toutes les petites choses qui sont un tel plaisir pour nous de sortir dans le monde. »

Acteurs et équipe

Les fans de la série peuvent être tranquilles : le casting de la série télévisée est à bord, ce qui signifie que tout le monde reprend son rôle pour le film. H. Jon Benjamin – la superstar du doublage dont le travail a fait Archer, Home Movies, Science Court, Dr. Katz, et Lucy, la fille du diable série bien-aimée – reviendra chez Bob Belcher. John Roberts exprimera la femme de Bob, Linda, et Dan Mintz exprimera leur aînée maladroite, Tina. Eugène Mirman sera à nouveau Gene Belcher, l’enfant du milieu goofball à tendance musicale, et Kristen Schaal reviendra en tant que Louise, la plus jeune enfant Belcher (et sans doute, la plus dangereuse.)

En plus de la famille Belcher, Larry Murphy exprimera Teddy, l’ami de la famille et client fidèle du restaurant de Bob. Sam Seder tweeté en juin 2021 que l’ennemi juré de Bob, Hugo, l’inspecteur de la santé, fera également une apparition dans le film (h/t Collisionneur).

La liste potentielle des acteurs est énorme, compte tenu du vaste monde Les hamburgers de Bob a construit au cours des dix dernières années. Sarah Silverman et sa soeur Laura Silverman ont des rôles récurrents dans la série. Bob hamburgers a mis en valeur le talent vocal de Tim Meadows, Andy Kindler, Tim Meadows, Megan Mullaly, Zach Galifianakis, Kevin Kline, Thomas Lennon, Ken Jeong, Jon Glaser, Paul Rust, Ben Schwartz, Paul F. Thompkins, et Eddie Pépitone, pour n’en citer que quelques-uns.

« Nous avons commencé à enregistrer l’audio du mieux que nous le pouvions », a déclaré H. Jon Benjamin. Observateur en 2020. « Tout le monde travaille à domicile, mais je sais qu’ils ont créé des animatiques pour une grande partie. Jusqu’à présent, j’ai enregistré quatre ou cinq sessions et fait un premier passage pour le film. Je pense qu’il est sur la bonne voie pour sortir au printemps, mais je ne sais pas si ça va le rester. Ils y travaillent de manière agressive maintenant, du mieux qu’ils peuvent.

De quoi parle le film « The Bob’s Burger’s » ?

Le film Bob’s Burgers répondra enfin à l’une des plus grandes questions sans réponse de la série : pourquoi Louise porte-t-elle toujours des oreilles de lapin roses ? En février 2019, Loren Bouchard tweeté que le film expliquerait cela, et en 2018, il a donné plus d’informations à Divertissement hebdomadaire. « Nous devons raconter une grande histoire et nous sommes très intéressés à nous rendre dans des endroits émouvants », a déclaré Bouchard. « Nous voulons avoir de vraies sensations et une histoire et surtout regarder un peu pourquoi Louise porte le chapeau et l’utiliser comme un moyen de regarder un tas de choses. »

« Nous voulons que ce soit une expérience magnifique pour vos oreilles ainsi que vos yeux », a-t-il ajouté. Lors du Comic-Con de San Diego 2021, par Date limite, Loren a déclaré que le film serait « une comédie musicale, une comédie, un mystère, une aventure et une sorte d’histoire de passage à l’âge adulte… le film est l’endroit où nous laisserons tout sur le terrain. «Je peux garantir que ce sera le meilleur film que nous puissions faire. Nous ne négligeons aucun effort. »

Le film peut également avoir l’une des meilleures bandes originales de film de l’année. La série a présenté des chansons incroyables au fil des ans (consultez toutes les chansons étiquetées #bobsburgers sur TikTok pour voir.) En 2017, Sub Pop a sorti une bande originale de 112 chansons qui présentait Cyndi Lauper, La Nationale, et Saint-Vincent, avec le reste de la distribution chantant certaines des chansons emblématiques de la série. (« Weekend At Mort’s » est toujours un bop.)

Historique du développement

Le film de Bob’s Burger a été annoncé pour la première fois en octobre 2017, avec une date de sortie prévue le 17 juillet 2020.

« Nous sommes ravis d’être invités à porter Bob’s Burgers sur grand écran », a déclaré Loren Bouchard dans un communiqué, par Date limite. «Nous savons que le film doit gratter toutes les démangeaisons que les fans de la série ont jamais eues, mais il doit également fonctionner pour toutes les bonnes personnes qui n’ont jamais vu la série. Nous savons également qu’il doit remplir chaque centimètre de l’écran avec les couleurs, les sons et la texture légèrement grasse du monde de Bob – mais surtout, il doit emmener nos personnages dans une aventure épique. En d’autres termes, ce doit être le meilleur film jamais réalisé. Mais pas de pression, non ?

Depuis, le monde a changé. La Walt Disney Company a acheté 20th Century Studios en acquérant 21st Century Fox en 2019. Le film a été brièvement retiré du calendrier de sortie avant d’être remis, par Collisionneur, qui a été attribuée à une erreur d’écriture.

Ensuite, la pandémie de COVID-19 a frappé, faisant passer le film par une série de dates de sortie. Tout d’abord, il a été repoussé au 9 avril 2021. Puis, au début de 2021, il a été retiré du calendrier de sortie, mais Bouchard a déclaré que la production était toujours en cours. Le 10 septembre 2021, la date de sortie finale (espérons-le !) a été révélée : le 27 mai 2022.

Les fans seront également heureux de savoir que le film retiendra Bob’s Burger’s style d’animation 2D traditionnel. Les publications Instagram de Dan Mintz et Larry Murphy ont montré des images fixes du film, et ce n’est pas en 3D.

Et le spectacle ?

Sera Le film Bob’s Burgers signaler la fin du spectacle, agissant comme une finale de série théâtrale ?

Non. Les hamburgers de Bob a reçu un renouvellement de deux saisons en septembre 2020, garantissant que les saisons 12 et 13 se poursuivraient sur Fox. Saison 12 de Les hamburgers de Bob a commencé à être diffusé en septembre 2021 et l’émission se poursuivra jusqu’en 2022 et au-delà. Étant donné que Les Simpsons ont également été renouvelés pour les saisons 31 et 32 ​​– et gars de la famille a reçu le feu vert pour les saisons 19 et 20 – il est probable que les Belchers seront avec nous pendant longtemps.