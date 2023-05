Bobrovsky des Panthers affiche un blanchissage de 32 arrêts pour mettre les Hurricanes au bord de l’élimination

Sergei Bobrovsky a stoppé 32 tirs pour son premier blanchissage en carrière en séries éliminatoires, Sam Reinhart a marqué un but en avantage numérique au milieu de la deuxième période et les Panthers de la Floride se sont éloignés d’une victoire d’un voyage des plus improbables à la finale de la Coupe Stanley en blanchissant les Hurricanes de la Caroline 1 -0 le lundi soir.

Matthew Tkachuk et Sam Bennett ont obtenu les passes décisives sur le but de Reinhart pour la Floride, qui mène maintenant la meilleure des sept finales de la Conférence de l’Est 3-0. Les Panthers n’ont pas joué pour la Coupe Stanley depuis 1996, mais peuvent décrocher un voyage vers la ronde du titre avec une victoire dans le quatrième match mercredi.

C’est la 205e fois qu’une équipe prend les devants 3-0 dans l’histoire des séries éliminatoires de la LNH. Sur les 204 premiers, 200 ont remporté la série. Les Panthers ont une fiche de 2-0 lors des trois premiers matchs d’une série; les Hurricanes ont une fiche de 0-5 lorsqu’ils abandonnent les trois premiers.

Ce n’était pas une nuit parfaite pour la Floride, cependant. Le capitaine Aleksander Barkov est parti avec environ sept minutes à jouer en première période avec une blessure au bas du corps et n’est pas revenu, même si l’équipe l’a classé comme douteux.

Bobrovsky a obtenu le jeu blanc à son 58e départ en séries éliminatoires. Il a maintenant une fiche de 10-1 lors de ses 11 dernières apparitions et a été presque parfait lors des huit derniers matchs.

POWER PLAY SAMSON 💥 pic.twitter.com/xOu8cLKpRh —@FlaPanthers

Pour en revenir au match 1 de la ronde 2 contre Toronto, Bobrovsky n’a pas accordé plus de deux buts dans aucun match, avec 296 arrêts sur 309 tirs.

Frederik Andersen a stoppé 16 tirs pour Carolina. Les Hurricanes l’ont tiré avec 3:22 à faire, désespérés pour le but égalisateur, mais ont à peine testé Bobrovsky le reste du chemin.

C’était le premier match de la finale de l’Est dans l’arène actuelle des Panthers – la seule autre fois où la franchise a pénétré aussi profondément dans les séries éliminatoires était en 1996, lorsqu’elle a joué à Miami dans un bâtiment qui a été démoli il y a longtemps.

C’était aussi probablement la première fois qu’ils jouaient avec le trophée Wanamaker en présence. Le nouveau champion de la PGA, Brooks Koepka – un natif du sud de la Floride et un fan des Panthers – a enfilé un maillot et a apporté la grande coupe d’argent au match.

La foule a hurlé lorsqu’elle l’a vu exhiber le trophée qu’il a remporté dimanche. Bien sûr, il y a un autre trophée d’argent que les fans des Panthers préféreraient voir quelqu’un dans leur maillot hisser avant trop longtemps.

Et les Panthers, huitièmes têtes de série, ne sont plus qu’à cinq victoires maintenant, très proches du voyage vers la finale – un voyage que peu auraient pu voir venir après avoir à peine disputé les séries éliminatoires et avoir ensuite dû dépasser une équipe record de Boston au premier tour. et Toronto au deuxième tour.

Une paire de victoires en prolongation en Caroline, Tkachuk remportant le vainqueur les deux soirs, et la victoire de lundi placent maintenant la Floride au bord du hockey en juin.